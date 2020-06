NASCAR: Labbé 9e à Talladega

Alex Labbé a rallié l’arrivée au 9e rang lors de la 11e étape de la saison en série Xfinity disputée samedi après-midi sur l’anneau de vitesse de Talladega, en Alabama.

Le pilote de Saint-Albert, brillant en fin de parcours, occupait la sixième place quand le dernier drapeau vert a été agité avec trois tours à parcourir. Il s’agit de son troisième top 10 en 57 départs dans la deuxième division du NASCAR.

La course a été remportée par Justin Haley, qui a devancé Ross Chastain et Jeb Burton.

Objectif Indianapolis

Après avoir participé aux 11 premières courses de la saison en série Xfinity, Labbé fera l’impasse sur l’épreuve qui sera présentée dimanche prochain à Pocono, en Pennsylvanie.

Faute d’appuis financiers suffisants, le pilote québécois veut maintenant se concentrer sur l’épreuve de circuit routier d’Indianapolis prévue le 4 juillet.

C’est sur ce type de configuration qu’il a obtenu son meilleur résultat à vie. À Charlotte, en Caroline du Nord, le 29 septembre 2019, il s’était classé au sixième rang après s’être élancé de la même position sur la grille de départ.

« Le contexte n’est pas favorable pour convaincre des commanditaires, a indiqué Martin d’Anjou, le président de Festidrag Développement, qui veille à la carrière de Labbé en NASCAR. Des entreprises québécoises nous ont appuyés depuis le début de la saison, a-t-il poursuivi, mais comme elles sont forcées de réduire leurs effectifs en raison de la pandémie, il leur est difficile de débloquer des budgets.

« Les chances d’Alex de courir à Indianapolis sont d’environ 80 pour cent, de conclure D’Anjou. Je ne peux rien garantir pour la suite des choses. On y va course par course. »

Dommage pour les Québécois

Loudon est une destination populaire auprès des amateurs de stock-car au Québec. Le New Hampshire Motor Speedway, situé à environ cinq heures de route de Montréal, attire en effet beaucoup de visiteurs de la Belle Province. Mais la pandémie les forcera probablement à remettre à l’an prochain leur projet de voyage.

Initialement prévue le 19 juillet, l’épreuve de la Coupe NASCAR a été reportée au 2 août. Reste maintenant à savoir si cette compétition, qui se déroulera sur une seule journée, aura lieu à huis clos ou devant spectateurs.

La course de la série Xfinity, qui devait y avoir lieu la veille, a été simplement annulée.