NASCAR: les spectateurs bientôt réadmis

La santé publique américaine a beau rappeler à sa population que les risques de propagation de la COVID-19 sont encore élevés et qu’une deuxième vague est plus que probable, certaines régions, parmi les plus touchées, vont permettre des rassemblements.

C’est ainsi que le gouverneur du Texas a annoncé vendredi que l’épreuve de la Coupe NASCAR prévue le 19 juillet à Fort Worth sera ouverte au public. Le nombre d’amateurs qui pourront occuper la tribune principale et les loges corporatives n’a toutefois pas été spécifié.

« Notre population est impatiente de renouer avec les événements sportifs et culturels, a indiqué Greg Abbott. Elle pourra le faire graduellement. Notre processus de déconfinement est bel et bien entamé.

« Je recommande toutefois à tous ceux qui vont assister à la course de respecter les consignes sanitaires, dont la distanciation physique et le lavage fréquent des mains », a enchaîné le gouverneur.

Après Homestead et Talladega

Selon le communiqué de presse, le port du couvre-visage ou de la visière ne sera pas obligatoire, mais fortement conseillé. Le Texas Motor Speedway est le troisième circuit de NASCAR, depuis le début de la pandémie, à accueillir du public.

À Homestead, en Floride, la semaine dernière, ils étaient près d’un millier (des militaires et des membres de leur famille) à assister à l’épreuve de la Coupe NASCAR. Dimanche, 5000 spectateurs seront sur place à Talladega, une piste longue de 2,5 milles qui permet de respecter les consignes sanitaires.

Seules les courses de la catégorie reine, la Coupe NASCAR, seront disputées devant public au Texas. Les compétitions de la série Xfinity et des camionnettes Gander, dans laquelle est engagé le jeune pilote québécois Raphaël Lessard, auront lieu à huis clos la veille.

Le 6 juin, la série Indycar avait ouvert le bal au Texas quand elle est devenue la première compétition majeure à organiser à cet endroit une course sans spectateurs.

Les mauvaises langues diront, à l’exception de l’épreuve phare, les 500 Milles d’Indianapolis (décalés au 23 août), que la distanciation physique n’est pas une contrainte...

Week-end chargé à Pocono

Après l’escale de Talladega, la série NASCAR se dirigera vers le complexe de Pocono, en Pennsylvanie, où quatre courses impliquant ses trois divisions majeures seront présentées.

Les pilotes de la Coupe NASCAR disputeront deux étapes distinctes, les 27 et 28 juin en après-midi. Ce programme double n’a pas été organisé en raison de la pandémie. Il figurait au calendrier 2020 original diffusé à la fin de la saison dernière.

Des épreuves des séries Camionnettes Gander (27 juin) et Xfinity (28 juin) sont aussi inscrites à l’horaire de cette fin de semaine fort occupée.