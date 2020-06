QUB radio: aux commandes de l’été

De nouveaux «morning man» et pilote du retour à la maison s’installeront à QUB radio dès lundi. Pierre Nantel et Jean-François Baril seront chacun aux commandes d’une nouvelle émission hebdomadaire. Et ils auront des choses à dire.

Pierre Nantel (7 h à 10 h)

Photo Courtoisie QUB radio

Comment décririez-vous votre rendez-vous?

On accompagne les gens au saut du lit avec les mots clés des nouvelles. On les informe tôt en direct sur l'appli QUB radio, mais aussi peu importe l'heure à laquelle ils se lèvent, parce qu'on est en balado. Revue de presse, culture avec Anaïs Guertin-Lacroix, entrevues avec les gens qui font l'actualité, commentateurs qui font réagir comme Gilles Proulx ou Richard Martineau, enquêtes avec Félix Séguin et chroniqueurs financiers comme Michel Girard, parce que l'économie est au centre du redémarrage post-COVID.

Quel élément de votre mandat vous stimule le plus?

L'auditoire! Ces gens qui cherchent leurs infos ailleurs ont choisi de se renseigner autrement, avec un format de radio différent. Les auditeurs de QUB radio, par leur choix de s'informer via le numérique, font preuve d'ouverture, et contribuent à stimuler la présence sur le web de nos médias québécois, qui caractérisent tant la culture d'ici.

Quelle sera votre approche avec le printemps de crise vécu?

Je vois ici une occasion d'accompagner notre monde alors que le rythme de l'été arrive, qu'on essaie de retrouver une certaine normalité, de profiter du beau temps, voir du pays, voir sa famille et ses amis. Idéalement, on pourra contribuer à se sortir de tout ce stress collectif et mettre la table pour une rentrée la plus «normale possible.

Selon vous, quels seront les sujets incontournables des prochaines semaines?

Le jour de notre première émission marquera le retour des rassemblements autorisés à l'intérieur. Juste d'en parler comme tel dévoile combien on était chanceux avant et combien on a besoin de simplement retrouver ce qu'on prenait pour acquis. Le vivre-ensemble, le climat, nos aînés, les modèles d'affaires et de société qu'on veut, ce que chacun y gagne et peut y faire [...] Mais on va aussi parler auto, vélo, piscine et ciné-parcs!

Comment envisagez-vous la rencontre avec vos collaborateurs?

De pouvoir discuter avec des gens de conviction et colorés comme Richard Martineau et Gilles Proulx est une occasion de brasser des idées, et c'est ce dont on a le plus besoin, je pense: remettre en question les habitudes, penser autrement, trouver de nouvelles façons de faire. Sans compter la participation des auditeurs en tribune, des milléniaux comme ma collaboratrice Maude Boutet aux actualités, de l'enquêteur Félix Séguin et des grands sages économistes comme Michel Girard!

Jean-François Baril (15 h à 17 h)

Photo Courtoisie QUB radio

Comment décririez-vous votre nouveau rendez-vous?

C’est une émission dans laquelle nous allons couvrir tous les sujets de l’actualité. Autant les sujets chauds que ceux qui passent parfois un peu sous le radar. Comme l’émission est estivale, je veux que ça se sente dans chacun des segments. Il y a moyen de parler de ce qui se passe en toute convivialité. Discuter, s’intéresser, s’amuser.

Quel élément de votre mandat vous stimule le plus?

Le défi. J’ai touché à l’humour, la variété, les jeux télévisés, le sport. Mener à bien cette émission, qui me sort de ma zone de confort, me stimule énormément. Ça me fait sentir vivant. Je veux rendre l’information accessible, pour que tout le monde s’y retrouve et comprenne mieux.

Quelle sera votre approche avec le printemps de crise vécu?

Il y a deux volets. Le premier, c’est de s’intéresser à la réalité des gens. Chacun est frappé différemment par cette crise et il est très difficile de comprendre la réalité des autres. [...] Chacun a ses soucis, et je veux essayer d’aller creuser là-dedans.

Deuxièmement, la situation est déjà assez morose; les Québécois ont besoin de s’informer, mais ils ont aussi besoin de se détendre. Il y a eu suffisamment de mauvaises nouvelles et il y en aura peut-être à l’automne avec une possible deuxième vague, alors nous avons le devoir d’être une bouffée d’air frais.

Selon vous, quels seront les sujets incontournables des prochaines semaines?

Bien entendu, la COVID va continuer de faire la une. Les déclinaisons seront nombreuses. Il y a encore des secteurs à déconfiner, l’arrivée possible de traitement ou d’avancée pour les vaccins. Nous allons aussi nous préparer à l’automne tranquillement, entre autres au niveau de la rentrée scolaire. [...] La situation aux États-Unis sera intéressante à suivre, bien qu’inquiétante. Les sports devraient être de retour, mais sous quelle forme? Ce sera très intrigant.

Comment envisagez-vous la rencontre avec vos collaborateurs?

Je les ai déjà appelés pour m’assurer que le premier contact ne se fasse pas en ondes la première journée. Un mandat estival, c’est court pour créer une chimie alors on va essayer de faire ça à la façon du «Speed Dating» afin d’apprendre à se connaître et apprendre nos façons de travailler.