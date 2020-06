Quiz: vivement la diversité sexuelle

Vrai

Faux

Faux

Il s’agit de stéréotypes. Les gens présument que les couples de même sexe imitent la dynamique de certaines relations hétérosexuelles. On ne trouve pas de division sexuelle des rôles chez les couples de femmes de même que chez les couples d’hommes. En fait, les gais et les lesbiennes adoptent des traits et des formes de relation au-delà des rôles traditionnels dictés par la société. Par conséquent, les rôles et les tâches chez les couples homosexuels sont assumés indistinctement par les deux partenaires, selon leurs aptitudes, goûts et préférences.