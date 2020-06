Quoi regarder à la télé dimanche?

MONTRÉAL - Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 21 juin:

«Découverte»

Durant près de quatre ans, une équipe a documenté les travaux du pont Samuel-De Champlain, à Montréal. Ce reportage, tourné au cœur du chantier, présente notamment toute la science utilisée derrière cet ouvrage emblématique, des fondations jusqu’aux énormes haubans qui soutiennent la travée principale. Dimanche, 18 h 30, ICI Radio-Canada Télé.

«VR »

Sa famille étant au bord de l’explosion, Bob Munro (Robin Williams) décide d’emmener sa femme Jamie et leurs deux enfants en voyage. Mais au lieu du séjour à Hawaii qu’il leur avait promis, il leur offre plutôt un périple en véhicule récréatif au Colorado. Rien de mieux pour se rapprocher... Dimanche, 19 h, Prise2.

«Spécial Festival international de Jazz de Montréal»

Pour célébrer ses cinq ans au Québec, Mezzo Live est en accès gratuit chez Videotron, Cogeco et CCAP. La chaine propose une soirée au Festival international de Jazz de Montréal avec un concert de Gregory Porter, captée en 2016. Il sera suivi de la prestation étincelante de Béla Fleck and the Flecktones, en 2018, pour finir la prestation de Donny McCaslin, en 2017, durant laquelle il rendait un vibrant hommage à David Bowie. Dimanche, 20 h 22, Mezzo Live HD.

«Où es-tu?»

Le 15 août 1978, une enfant de 18 mois, Yohanna Cyr, a mystérieusement disparu à Saint-Laurent. Sa mère Liliane Cyr l’avait laissée avec son conjoint de l’époque. Elle a tenté de la retrouver aux États-Unis où il disait l’avoir emmenée. Ensuite, il a affirmé que Yohanna s’était noyée dans son bain et qu’il avait enterré le corps. Quarante ans plus tard, sa mère ne baisse pas les bras, et reste persuadée qu’elle est encore en vie. Dimanche, 21 h 55, TVA.

«Bon Cop Bad Cop 2»

En pleine opération d’infiltration, l’agent québécois David Bouchard (Patrick Huard) se fait surprendre par son ancien partenaire Martin Ward (Colm Feore), maintenant officier de la GRC. Ensemble, ils vont à nouveau travailler dans le but de démanteler un réseau de voleurs de voitures. Dimanche, 22 h 44, Artv.

«Jeunesse arabe, yallah!»

Nadia Essadiqi, alias La Bronze, est allé explorer six pays arabes pour rencontrer la jeunesse locale afin de voir comment elle vit, quels sont ses rêves et ses aspirations. Cette semaine, elle est à Beyrouth, au Liban, une ville foisonnante de vie et de beauté. Dimanche, 23 h, TV5.

«Cardinal»

Alors que la police d'Algonquin Bay tente de se racheter auprès de la famille de Katie Pine, Lise Delorme (Karine Vanasse) pense que Cardinal a découvert son double jeu et met l'enquête en danger dans le but de le prendre sur le fait. La jeune détective découvre également que la mission que Musgrave lui a confiée n'a rien d'officiel. Entre temps, le tueur se rapproche de sa prochaine victime. Dimanche, 23 h, Vrak.