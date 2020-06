Sentiment doux-amer pour Jacques Doucet

Jacques Doucet devait vivre une journée grandiose, samedi, avec son intronisation au Temple de la renommée du baseball canadien, à St. Mary’s, en Ontario. Or, la pandémie de coronavirus est venue gâcher la fête et le réputé descripteur traverse la situation avec un léger pincement au cœur.

« C’est sûr que j’aurais aimé être là-bas, mais l’important, c’est que je sais que je vais être élu, a sagement commenté M. Doucet lorsque joint au téléphone, vendredi. Que la cérémonie ait lieu ou non, personne ne peut me l’enlever. C’est un peu comme Larry Walker et son intronisation à Cooperstown. »

Le vénérable commentateur, qui a été la voix des Expos pendant 33 ans, devait être immortalisé en même temps que les anciens joueurs John Olerud, Justin Morneau et Duane Ward. C’est en avril dernier que l’homme de 80 ans a su que la cérémonie de ce samedi 20 juin était reportée.