Six whiskys à offrir à la fête des Pères

Vous pourriez, bien sûr, y aller avec une bonne bouteille de bordeaux ou donner dans l’originalité en lui offrant un vin orange, mais rien n’est plus classique qu’un bon vieux whisky. Qu’il soit écossais – les fameux scotches –, canadien ou d’ailleurs, il saura réchauffer le cœur de votre papa. En voici six en rafales qui méritent votre attention.

Buvez moins. Buvez mieux. Et bonne fête des Pères!

Marcel Cabelier, Trésor Légendaire Single Malt, Whisky de France

59,25$ (500 ml) – Code SAQ 13633181 – 44%

Originaire du Jura, Marcel Cabelier a voulu marquer de son empreinte locale en terminant l’élevage de son whisky en fût de vin jaune. C’est iodé et fruité, avec une longue finale sèche aux notes de fumée et de vanille.

Bearface 7 Year Old Triple Oak Canadian Whisky

40,00$ – Code SAQ 13888707 – 40%

Si vous aimez les notes de chêne grillé, de vanille, de cannelle et de maïs, vous serez servi par ce whisky distillé en Colombie-Britannique et proposé à prix abordable.

Aberfeldy 12 Single Malt Scotch Whisky

54,75$ – Code SAQ 12206461 – 40%

Un scotch single malt qui nous vient des Highlands, en Écosse. L’archétype du whisky charpenté et charmeur avec ses notes de noix, de melon et de miel.

Distillerie de La Chaufferie Sugar Shack

49,50$ – Code SAQ 14348163 – 40%

Produit à partir de grains du Québec issus de l’agriculture locale/bio, ce jeune whisky est élaboré dans l’esprit «moonshine». Velouté et légèrement épicé, il se laisse boire facilement.

The Deveron 12 ans Single Malt Scotch Whisky

65,00$ – Code SAQ 13863243 – 40%

Whisky distillé à l’est des Highlands, à la limite du Speyside, vous avez droit ici à un single malt complexe. Un style généreux aux notes de céréales, de fumée et d’herbe.

Ardbeg Uigeadail Islay Scotch Single Malt

166$ – Code SAQ 11156318 – 54%

Photo Patrick Désy

On termine avec une folie! Ardbeg est une distillerie culte en Écosse. Uigeadail est le nom de la source qui donne à la distillerie d’Ardbeg son eau si précieuse. Un assemblage de fûts de 10 et de 13 ans auquel s’ajoutent quelques fûts des années 1970. Style tourbé et fumé. Finale interminable. Une merveille!