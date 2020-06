Tiz the Law gagne le Belmont Stakes

Tiz the Law ainsi que son jockey Manuel Franco, grands favoris pour rafler les honneurs de la Triple Couronne, ont débuté leur saison en remportant la 152e édition du Belmont Stakes, à Elmont dans l’État de New York, samedi.

Tiz the Law a conclu le parcours en 1 min 46,53 s, revenant de l’arrière dans le dernier droit et devançant par quatre longueurs Dr. Post. Max Player a complété le podium.

Le poulain est ainsi devenu le premier cheval élevé dans l’État de New York à gagner cette épreuve depuis 1882.

Le Belmont Stakes est généralement la troisième et ultime course disputée chaque saison. C’est la première fois de l’histoire que cette épreuve débutait l’année. Puisque présentée sans spectateurs, la distance à parcourir a été réduite d’un mille et demi à un mille et un huitième.