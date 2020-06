Une pharma d’ici qui vaut plus d’un milliard $

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les jeunes entreprises d’ici et de l’actualité des entreprises cotées en Bourse.

Entrée remarquée au Nasdaq pour Repare Therapeutics

Capture d'écran, WEB

La jeune pharma Repare Therapeutics a connu une première journée fracassante sur le parquet du Nasdaq, à New York. Son titre a grimpé de 54 % hier, et ce, même si sa valeur avait été revue à la hausse trois fois avant d’entrer officiellement en Bourse. Fondée en 2016 et spécialisée en oncologie, Repare a son siège social à Montréal et des bureaux dans la région de Boston. L’entreprise a récolté plus de 300 millions $ hier et a déjà une valeur boursière de plus de 1,3 milliard $.

L’ancien grand patron de Bell achète du CGI

Photo d'archives

George Cope, qui a quitté la tête de Bell Canada en janvier, vient d’acheter pour un peu plus d’un million de dollars d’actions de la multinationale montréalaise CGI à un prix unitaire moyen de 91 $. M. Cope siège au conseil d’administration de CGI depuis la fin janvier. Il a dirigé Bell pendant 12 ans à partir de Toronto.

WSP plus riche d’un demi-milliard de dollars

Le géant québécois de l’ingénierie WSP Global vient d’émettre pour 572 millions $ de nouvelles actions, ce qui pourrait l’aider à mettre la main sur la firme américaine Aecom, qu’il a dans sa mire depuis plusieurs mois. Les deux plus importants actionnaires de WSP, l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada et la Caisse de dépôt, ont acheté pour 70 millions $ d’actions de WSP, ce qui leur a permis de maintenir des participations importantes dans l’entreprise.

Ils vendent du Lightspeed

Capture d'écran, WEB

Quatre dirigeants de Lightspeed ont récemment vendu pour près de 1,4 million $ d’actions de la firme technologique montréalaise après avoir exercé des options. À elle seule, la première vice-présidente aux finances, Asha Bakshani, a liquidé pour plus de 700 000 $ d’actions. Le titre a gagné environ 175 % depuis son creux historique de la mi-mars.

Près de 9 millions $ pour Sollum

Capture d'écran, WEB

La jeune pousse montréalaise Sollum Technologies a recueilli 8,9 millions $ depuis le début du mois. Technologies du développement durable Canada, un organisme fédéral, vient de lui octroyer 5 millions $. Trois semaines plus tôt, Investissement Québec, la Banque Nationale et d’autres investisseurs avaient annoncé l’injection de 3,9 millions $ dans l’entreprise, qui développe des luminaires intelligents pour les serres.