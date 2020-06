Alex Labbé convoitera une bourse de 100 000 $ à Pocono

Brillant neuvième samedi sur l’anneau de vitesse de Talladega, en Alabama, Alex Labbé participera, contre toute attente, à la 12e étape de la série Xfinity qui aura lieu dimanche prochain, le 28 juin, à Pocono.

• À lire aussi: NASCAR: Labbé 9e à Talladega

Il y a quelques jours à peine, l’entourage du pilote de Saint-Albert avait pourtant indiqué que, faute d’appuis financiers suffisants, il devait faire l’impasse sur cette épreuve présentée dans l’État de la Pennsylvanie.

Mais sa superbe prestation à Talladega, où il s’est maintenu dans le peloton de tête jusqu’à la conclusion de la course pour inscrire son quatrième top 10 en carrière, lui permet d’être qualifié pour un remporter un boni de 100 000 $ américains qu’il convoitera comme trois autres pilotes du plateau.

Photo d'archives, Louis Butcher

Ce programme, nommé «Dash 4 Cash», est réservé aux pilotes à temps plein de la série Xfinity et est offert lors de quatre courses dans l’année. Pocono sera la dernière en 2020.

Un moteur à 30 000 $

Labbé devra terminer devant ses trois autres rivaux, Justin Haley (vainqueur de la course à Talledega), Ross Chastain et Austin Cindric, à l'arrivée pour passer à la caisse.

Ces trois pilotes disposent de ressources financières plus importantes que l’écurie DGM, propriété du Beauceron Mario Gosselin.

Or ce dernier, selon nos informations, a déjà effectué des démarches pour louer un moteur de premier plan dans le but de maximiser les chances de son protégé. Et il en a trouvé un !

Cet engin, qui sera préparé par l’entreprise Childress, coûtera la bagatelle de 30 000 $ américains, a-t-on appris.

Ne reste maintenant qu’à trouver le financement. Mais, peu importe, moteur de premier plan ou pas sous le capot de sa Camaro, Labbé participera bel et bien à la course de Pocono dimanche prochain.