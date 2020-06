Brutalité policière en Ontario: un policier d’Oakville suspendu

Un policier a été suspendu avec solde pour avoir bousculé à plusieurs reprises sans raison apparente un jeune homme dans un stationnement d’un centre commercial à Oakville, au sud-ouest de Toronto, en avril dernier.

Dans une vidéo diffusée samedi sur les réseaux sociaux, on peut voir un agent de la police régionale de Halton pousser si fort l’homme qu’il finit par se retrouver sur son derrière. Entouré de trois collègues, le policier lui redonne de son sac en le lançant d’une manière agressive. Malgré tout, l’homme interpellé par les policiers ne répliquait pas physiquement.

«Je déplore la conduite non professionnelle et indisciplinée montrée dans cette vidéo. Je suis content que le chef de police ait suspendu l’agent et qu’une enquête ait commencé», a affirmé le maire d’Oakville, Rob Burton, sur Twitter samedi.

La victime n’était pas un Noir, mais la qualité de la vidéo ne permet pas de dire s’il fait partie d’une minorité visible. Cet homme à pied a été interpellé parce qu’il n’aurait pas dû rester dans ce stationnement.

«Je suis extrêmement préoccupé par ce que j’ai vu dans cette vidéo, particulièrement des actions de quatre policiers présents lors de cet incident», a dit le chef de la police régionale de Halton, Stephen Tanner, par communiqué, dimanche.

«Nous savons que cette vidéo érode la confiance que vous avez envers nous», a-t-il ajouté.

Une enquête criminelle a été ouverte ainsi qu’une autre disciplinaire concernant cette affaire.