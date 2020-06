Da 5 Bloods: percutant mais inégal

Lancé sur Netflix la semaine dernière à un moment où le mouvement Black Lives Matter résonne partout dans le monde, le thriller Da 5 Bloods, nouveau film de Spike Lee, arrive à point nommé. Mais malgré une intrigue prometteuse qui revisite des thèmes brûlants d’actualité, le résultat final déçoit.

Disons-le d’entrée de jeu : on s’attendait à plus de ce nouveau film de Spike Lee annoncé par plusieurs comme la version Black Lives Matter du classique de guerre Apocalypse Now. L’idée de voir le réalisateur de Do The Right Thing et BlacKkKlansman se pencher sur la guerre du Vietnam en adoptant le point de vue de vétérans soldats afro-américains était pour le moins alléchante. Mais le film, trop long et parfois confus, tombe malheureusement à plat.

Da 5 Bloods (Frères de sang) met en scène quatre vétérans afro-américains de la guerre du Vietnam qui retournent sur les lieux du conflit pour tenter de retrouver la dépouille de leur ancien chef d’unité, tombé au combat sous leurs yeux 50 ans plus tôt, mais aussi pour mettre la main sur un trésor (17 millions de dollars en lingots d’or) qu’ils ont enterré à l’époque au milieu de la jungle.

Mélange des genres

Le début de leur aventure se déroulera dans la joie et la bonne humeur, mais le périple tournera au bain de sang quand un groupe de Vietnamiens armés manifestera aussi son intérêt pour les lingots d’or.

Fidèle à lui-même, Spike Lee s’est servi de cette histoire pour poursuivre son combat contre le racisme et les inégalités raciales. Da 5 Bloods met en lumière la réalité des soldats afro-américains, qui étaient utilisés comme chair à canon pendant la guerre du Vietnam.

Lee ouvre son film avec un montage d’images comprenant des extraits de discours historiques de Malcolm X et de Mohamed Ali, mais aussi des photos de héros de guerre afro-américains tombés dans l’oubli. Le cinéaste de 63 ans se lance ensuite dans une intrigue musclée qui mélange un peu maladroitement le thriller d’action, le brûlot politique et la comédie. Il en résulte un film percutant, mais inégal qui, à plus de 2 h 30, aurait certainement gagné à être resserré.

Da 5 Bloods (Frères de sang)

★★★☆☆