Déraillement en Mauricie

SAINT-BONIFACE – Un déraillement suivi d'un début d'incendie s'est produit dimanche après-midi à Saint-Boniface, en Mauricie.

Environ neuf wagons ont quitté la voie ferrée du Canadien National au nord de ce village près de Shawinigan. Un petit incendie a pris naissance dans des broussailles à la suite du déraillement, mais a pu être rapidement maitrisé par les pompiers locaux.

Urgence-Environnement a annoncé qu'elle avait envoyé une équipe sur les lieux d'un «déraillement de train impliquant des produits pétroliers».

Or, un porte-parole du CN, Jonathan Abecassis, a assuré qu'aucun wagon transportant des produits pétroliers ou d'autres produits dangereux n'est impliqué dans le déraillement, qui n'a fait aucun blessé.

«La cause de cet incident est sous enquête et le CN tient à s’excuser pour l’impact et les inconvénients causés», a souligné M. Abecassis.