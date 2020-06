En déconfinement: radio, golf et pêche pour Jean-François Baril

Après un printemps plutôt tranquille, pandémie oblige, Jean-François Baril amorce la saison estivale avec un nouveau projet. Dès 15 h lundi, il sera à la barre de l’émission du retour sur QUB Radio. « C’est vraiment un beau défi de me mettre en danger », dit-il.

Jean-François Baril a vu la plupart de ses contrats tomber avec l’arrivée de la COVID-19.

« Je devais faire beaucoup d’événements corporatifs au printemps, dit-il. Il y avait les remises de fin d’année, les galas, les soirées de jeu, les conférences. Pendant une semaine, tout s’est “débooké”. »

Heureusement, il a pu conserver ses deux chroniques à Salut Bonjour ainsi que quelques passages à la radio.

« J’ai pu continuer de me garder occupé. »

Père de deux ados de 15 et 17 ans, Jean-François a convenu avec eux que lorsqu’ils avançaient leurs travaux d’école le matin, lui planchait sur ses autres projets.

« Je conçois différents jeux de société. J’ai aussi commencé à écrire un autre livre, en plus de faire des ébauches pour des émissions de télé. »

Il y a quelques semaines, il a reçu un appel qui allait chambouler son calendrier estival. La direction de QUB Radio lui proposait d’animer l’émission du retour tout l’été. Jean-François aura entre autres comme collaborateurs Olivier Primeau, Félix Séguin et François Lambert.

« J’avais déjà remplacé là-bas pendant huit semaines en novembre et décembre. Ça s’était bien passé et ils m’avaient dit qu’ils me rappelleraient. Mais avec la COVID, j’y croyais moyen. Finalement, le téléphone a sonné. C’est vraiment un beau défi de me mettre en danger. J’ai fait beaucoup de variété et d’humour dans le passé. Là, je vais pouvoir parler de sujets d’actualité, mais à ma sauce. C’est bien motivant comme nouvelle expérience. »

En famille

Dans ses temps libres cet été, Jean-François compte aller jouer au golf avec son garçon. Et il prévoit aussi retourner faire de petits voyages de pêche dans des pourvoiries.

« On en a fait un l’autre week-end. Il y en a pas trop loin de Montréal. »

Avant que le beau temps ne débarque, Jean-François a passé plusieurs soirées à regarder des séries télé en famille. Comme coups de cœur québécois, il nomme Blue Moon et Léo.

« Blue Moon est une bonne série captivante avec de l’action et de l’amour. C’est comparable aux meilleures séries ailleurs dans le monde. Léo, c’est une belle comédie qui est aussi tendre. C’est du bon feel-good. J’adore le personnage de Chabot ! »

Sur Netflix, il a aussi adoré The Last Kingdom, Ozark et The Last Dance.

Côté cinéma, il a rattrapé le film québécois Menteur. Et avec sa fille, il a regardé plusieurs classiques du septième art.

« Elle s’en va en cinéma et elle a reçu une affiche à gratter avec 100 films à voir ou revoir. On a vu entre autres Le Parrain, Retour vers le futur, Fight Club, Seven et Forrest Gump. »

Les suggestions de Jean-François Baril

Séries télé

Blue Moon

Léo

Les films