Un feu de camp pointé du doigt

Un banal feu de camp mal éteint ou laissé sans surveillance, alors que le temps était très sec, aurait déclenché l’immense incendie qui a dévasté plus de 60 000 hectares de forêt à une centaine de kilomètres au nord du Lac-Saint-Jean.

En conférence de presse, dimanche, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, a présenté une photographie montrant un cercle de roche où a manifestement été allumé un feu de camp, près du secteur Chute-des-Passes.

On ne peut en être certain, mais tout indique que c’est à cet endroit que le gigantesque incendie a d’abord pris naissance, a expliqué le ministre.

En conférence de presse, dimanche, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, a brandi devant les caméras une photographie, prise par des membres de la SOPFEU, montrant un cercle de roches où a manifestement été allumé un feu de camp, près du secteur Chute-des-Passes. Selon les experts de la SOPFEU, tout indique que c'est le point d'origine du gigantesque brasier, même si on ne peut en être certain. On sait que la foudre n'y est pas tombée.

« Cette photo, elle montre possiblement la cause probable du début de l’incendie, a expliqué M. Dufour. [...] Ce n’était pas des villégiateurs, des gens qui ont déjà un chalet, c’est des gens qui étaient possiblement en bateau ou avec une tente qui se sont arrêtés sur place et qui se sont fait un feu, tout simplement, qui a été mal maîtrisé. »

Prudence

À l’approche des festivités de la Saint-Jean, alors que le risque d’incendie demeure « extrême », M. Dufour a imploré la population à faire preuve d’une grande vigilance, en soulevant qu’une imprudence « peut causer énormément de dommage ». Rappelons qu’une interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité de celle-ci est toujours en vigueur dans la majorité de la province.

« C’est du sérieux. Les indices sont tellement élevés qu’un feu décolle comme ça » a insisté, à ses côtés, Éric Rousseau, directeur général de la SOPFEU.

Rassurés

M. Dufour et la ministre Andrée Laforest, responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, ont survolé en hélicoptère la zone en proie aux flammes. Ils se sont dits rassurés de constater que la centrale Péribonka d’Hydro-Québec a été épargnée jusqu’à maintenant et ont vanté le « professionnalisme » des équipes sur place.

L’incendie de forêt, toujours hors de contrôle, ravageait 62 396 hectares dimanche matin, soit l’équivalent de plus de la moitié de la superficie du Lac-Saint-Jean. Fait encourageant, il n’avait progressé « que » d’environ 3900 hectares en vingt-quatre heures, alors qu’il avait presque doublé de taille de vendredi à samedi.

L’humidité relative est à la hausse, et l’on prévoit de la pluie cette semaine, ce qui est aussi de bon augure, sauf si la foudre se met de la partie. Une réduction de l’intensité du brasier permettrait des attaques plus productives sur le terrain et du haut des airs. D’ici demain, des renforts de l’Ontario et de l’Alberta feront grimper le nombre de pompiers forestiers à près de 200.

De la fumée jusqu’à Montréal

Dans le Bas-Saint-Laurent, à Rivière-Ouelle, où un feu de tourbe a dévasté jusqu’ici au moins 326 hectares de forêt, la situation semblait aussi prendre du mieux, dimanche.

« Il n’y a aucune comparaison avec [samedi] », où la situation était plus préoccupante, a indiqué le maire de la municipalité, Louis-Georges Simard. Cela dit, il ne voulait rien tenir pour acquis, en après-midi, puisqu’on prévoyait des vents modérés, et l’on craignait que cela réalimente le feu. Heureusement, celui-ci se tenait encore à une distance sécuritaire des habitations.

Des avions-citernes ont une fois de plus arrosé des terrains à proximité de l’autoroute 20, ce qui a forcé sa fermeture pendant un moment. Selon la SOPFEU, cet incendie est « contenu », mais toujours pas « maîtrisé ».

Cet incendie, dans la région de Kamouraska, a été ressenti jusqu’à Montréal, alors que l’important panache de fumée qui s’en est dégagé samedi a remonté la vallée du Saint-Laurent, déclenchant des alertes au smog dans de nombreuses régions entre Québec et la métropole.

La concentration de particules fines a même atteint une concentration « élevée » dimanche matin dans la métropole, selon Environnement Canada.