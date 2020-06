GDPL: un Pierre Lavoie fier et un objectif surpassé

MONTRÉAL | C’est dimanche que s’est conclue l’épopée à travers le Québec de Pierre Lavoie et de ses quelques comparses, qui ont arrêté leurs roues à l’Institut de cardiologie de Montréal après un parcours de 580 kilomètres en trois jours, en partance du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Pandémie de COVID-19 oblige, le Grand Défi Pierre Lavoie a dû être tenu ensemble, mais à distance, et l’objectif du million de kilomètres en un week-end a été largement surpassé. Au moment de l’arrivée des cyclistes, autour de 14h30, exactement 1 524 697 km avaient été parcourus par les Québécois, un constat qui touche le cofondateur de l’événement, qui est plus rassembleur que jamais.

«On a dit aux Québécois: "Allez-y, c’est gratuit". On a été très inclusifs, a mentionné Pierre Lavoie, quelques minutes après son arrivée dans le stationnement du centre hospitalier. Pour une fois, le 1000 km devient 1 000 000. Pour une fois, le 1000 km est pour les marcheurs, les coureurs, les nageurs, le patin à roues alignées et pour les enfants, les adultes, les personnes âgées. [...] Je suis fier et ému de voir la réponse des Québécois.»

Parti de Sorel-Tracy dimanche matin et ayant prévu un arrêt à Sainte-Julie, M. Lavoie a été rejoint par une douzaine de cyclistes, dont plusieurs invités de marque, notamment la mairesse de Montréal Valérie Plante, pour les 10 derniers kilomètres, et le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau. Tout comme l’Institut de cardiologie, l’entreprise médiatique est partenaire d’action du Grand Défi Pierre Lavoie depuis ses débuts.

Le GDPL se conclut habituellement au Stade olympique, mais la solution de rechange a donné une belle vitrine aux chercheurs de l’Institut tout en concordant parfaitement avec le message de Pierre Lavoie sur les saines habitudes de vie, d’autant plus vitales en ces temps incertains.

«C’est excellent, parce que la prévention c’est important pour nous, a indiqué la présidente-directrice générale de l’établissement, Mélanie La Couture. [...]. On est associés au Défi Pierre Lavoie depuis les débuts et on est contents qu’ils terminent ça ici cette année. D’habitude, on ne peut pas les recevoir parce qu’il y a tellement de cyclistes, mais cette année c’était parfait.»

Les gens qui ont encore envie de bouger ont jusqu’à lundi matin pour entrer leurs kilomètres dans l’application 1 000 000 de KM Ensemble. M. Lavoie serait d’ailleurs très heureux d’atteindre le plateau des 1,8 million. Une chose est certaine, la chaleur caniculaire n’a pas aidé.

«Je m’étais préparé physiquement et j’étais prêt à passer un message», a-t-il ajouté.

Un message important, surtout que, selon le Dr Martin Juneau, également présent sur place, moins de 50 % des Québécois feraient de l’activité physique. «Ça ne préviendra pas d’attraper un virus, mais c’est sûr que les gens en forme, en santé, traversent mieux un épisode de maladie virale. Pour la population, pour le moral des gens, je crois que c’est une très belle initiative», a confié le directeur de la prévention à l’Institut de cardiologie et ami proche de Pierre Lavoie.

C’est pour toutes ces raisons que l’application ne disparaîtra pas de sitôt, étant trop rassembleuse, selon les dires de M. Lavoie, qui est plus en forme que la majorité, et ce, à 58 ans.

«On voit tout le potentiel. Les gens sont habitués, a-t-il dit. Il y a nos Grandes marches qui arrivent en octobre. Est-ce qu’elles seront encore sur l’application? Est-ce qu’on pourra se regrouper? On verra. Là, on a un outil pour continuer. Ça valait la peine d’investir là-dedans.»