Informatique: ça va bien aller!

Je suis sûr que si on demandait à l’ordinateur le plus intelligent et le plus puissant de la planète de trouver les trois phrases les plus épeurantes à entendre, il arriverait avec cette réponse...

1) Quand ta blonde te dit : « Faut qu’on se parle ! »

2) Quand ton comptable ou ton dentiste te dit : « Ça ne fera pas mal ! »

3) Et quand ton gouvernement te dit : « On va créer une patente qui va simplifier ta vie ! »

LA MEILLEURE PATENTE AU MONDE

C’est ce que le ministre de la Transformation numérique Éric Caire nous a dit cette semaine.

« On va créer une patente incroyable qui va vous simplifier la vie : l’identité numérique. Ça va être le meilleur système au monde ! »

Pas un système efficace qui respecte notre capacité de payer, non. Le meilleur système au monde ! Le boutte du boutte ! Le top du top !

Elon Musk va voir notre système et va dire : « WTF ? Quebec has the best system in the world ! How did they do that ? I have to call Eric, to ask for his help ! »

On utilise des fax pour gérer la crise de la COVID-19, on a de la difficulté à climatiser nos CHSLD, on manque tellement de masques qu’on demande à la Chine de nous envoyer les restants de son dernier party d’Halloween... mais dans quelques mois, on va avoir LE MEILLEUR SYSTÈME INFORMATIQUE AU MONDE !!!!

Et tout ça ne coûtera que quelques milliards de dollars ! Une aubaine !

On dirait une pub qui passe à deux heures du matin : « L’identito-matik ! Seulement 36 000 versements de 999,99 $ chacun ! Appelez dans les 15 prochaines minutes et vous recevrez en prime un tutoriel de danse, Arruda Does Cha-Cha ! »

SOYONS AMBITIEUX !

Je sais ce que vous allez dire : est-ce bien judicieux de se lancer dans une telle aventure alors que l’économie de la province est à terre et que le déficit atteint des sommets – ou plutôt des abîmes – record ?

Mais un peu d’ambition, que diable ! Comme disait Danton (à moins que ça ne soit Jennifer d’Occupation Double) : « De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace ! »

Et puis, ne craignez rien, il n’y aura aucun dépassement de coût, on respectera le budget et les échéanciers pile-poil, promis, juré !

Quelle garantie on vous offre ? Mais, mais... Ce n’est pas n’importe quel gouvernement qui vous propose ce projet, les amis ! C’est la CAQ !

Quoi ? Vous osez critiquer la CAQ ? Émettre des doutes ?

La preuve que le gouvernement est sérieux et qu’il ne reculera devant aucun obstacle pour vous rendre la vie plus simple, plus facile : il déposera un projet de loi mammouth qui accélérera la mise sur pied de ce projet historique en décrétant l’État d’urgence numérique sur tout le territoire du Québec et en accordant des pouvoirs spéciaux au gouvernement pour les 30 prochaines années !

Faut ce qu’il faut pour faire progresser le Québec !

LE BORDEL INFORMATIQUE

Sur papier, le méga projet du ministre Caire paraît bien beau. Mais chaque fois que le gouvernement (fédéral ou provincial) s’est mêlé d’informatique, on s’est retrouvé dans le pétrin.

Tu cliques sur leur page web, et les quatre ronds de ton poêle allument.

Pourquoi ça serait différent cette fois-ci ?