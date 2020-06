Jeux: plaisirs en développement

Quand on joue à un jeu, il n’y a rien de plus satisfaisant que de constater que l’on développe quelque chose, qu’il y a une progression.

Ainsi, ils sont nombreux les jeux où il faut développer son plan de jeu en amassant des ressources pour aller ensuite en chercher d’autres qui vont nous permettre d’être toujours plus efficaces.

C’est ce type de plaisir ludique que nous vous proposons cette semaine, des jeux où vous aurez l’impression d’avancer tout en essayant de contrer la progression de vos adversaires.

Et bonne nouvelle, ce sont tous des jeux assez simples à expliquer avec une mise en place rapide et une mécanique qui tourne très bien et assez rapidement. Il n’y a pratiquement pas de longueurs.

Potion Explosion

Photo courtoisie

2-4 joueurs

8 ans +

45 minutes

Voici un jeu qui résume à merveille le ludisme. On s’amuse ferme en accomplissant des tâches simples.

Chaque joueur possède en tout temps deux potions qu’il doit remplir en piochant des billes de couleurs dans un gros distributeur où les billes se retrouvent sur des glissières.

Le principe est simple, on prend une bille et dans le mouvement qui suit, si des billes de même couleur s’entrechoquent, il y a une explosion et on récupère aussi ces billes-là. La réaction en chaîne peut-être longue.

On utilise ensuite les billes pour remplir les fioles de nos potions selon le patron de couleurs qui se trouve sur la fiole en question.

Quand une potion est terminée, elle va donner un pouvoir au joueur qui pourra l’utiliser une seule fois dans la partie. Chacun des huit types de potions offre un pouvoir différent.

Comment amasse-t-on des points ? Les fioles valent des points selon la difficulté qu’elles représentent. Il y a aussi des jetons d’une valeur de quatre points qui vont aux joueurs chaque fois qu’ils réunissent trois potions d’un même type ou lorsqu’ils réalisent cinq potions différentes.

L’art du jeu réside dans la capacité du joueur à réaliser les meilleures combinaisons et à bien utiliser ses potions pour maximiser chacun de ses coups. C’est à la fois simple, stratégique et drôlement amusant.

Splendor

Photo courtoisie

2-4 joueurs

10 ans +

30 minutes

Voici un jeu de développement tout simple dont l’objectif est de créer des bijoux à partir de gemmes que vous accumulez.

Ainsi, il y a des jetons de type poker qui représentent cinq différentes gemmes et de l’or qui est un joker et qui peut donc remplacer tous les types de gemmes.

Votre objectif est d’accumuler les gemmes nécessaires pour acheter des cartes qui vont en retour augmenter votre production de gemmes pour ensuite vous permettre d’obtenir des tuiles nobles qui valent des points de prestige.

Lors de son tour, un joueur peut effectuer une action parmi celles-ci : prendre trois gemmes de couleurs différentes, prendre deux gemmes de la même couleur, prendre un or et réserver une carte parmi celles qui sont disponibles sur la table ou encore acheter une carte.

C’est donc très simple. Il faut ainsi développer sa stratégie en fonction des gemmes qu’on accumule tout en tenant compte du fait que les autres joueurs vont assurément prendre des cartes que vous convoitiez. Le jeu se poursuit ainsi jusqu’à ce qu’un joueur atteigne 15 points de prestige et déclenche la fin de la partie.

Il y a quelques défis à affronter, entre autres l’obligation de ne pas avoir plus de dix jetons en sa possession et de ne pouvoir prendre deux jetons de la même couleur que s’il en reste au moins quatre dans la pile. Ce sont de petites contraintes qui viennent pimenter le jeu qui est très fluide et rapide.

N’hésitez pas à utiliser Splendor pour familiariser les enfants ou encore les non-joueurs. C’est une petite boîte facile d’approche qui séduit pas mal tout le monde.

Gizmos

Photo courtoisie

2-4 joueurs

14 ans +

45 minutes

Le jeu séduit dès le départ avec sa grosse distributrice à bille qui ressemble presque à une machine à bonbon.

Dans Gizmos, vous devez inventer des bidules à partir de billes de couleur que vous récoltez et qui représentent les matières nécessaires pour construire vos engins.

Le principe est simple, à votre tour vous pouvez prendre une bille, réserver une des cartes de bidules disponibles sur la table ou bien construire un des engins disponibles ou réservés.

Vous allez développer votre efficacité et à mesure que le jeu progresse, vous allez provoquer des réactions en chaîne selon les actions que vous poserez. Par exemple, construire un bidule de couleur jaune pourrait vous permettre de prendre une bille de votre choix ou encore d’en piocher une au hasard dans la distributrice.

Vous allez pouvoir augmenter votre capacité de stockage de billes et de cartes réservées. Il sera aussi possible de transformer des billes d’une couleur en une autre ou même de multiplier une bille en deux.

Bref, il ne tiendra qu’à vous d’opter pour la stratégie qui colle le mieux avec les bidules que vous avez en main.

Parmi les bidules disponibles sur la table, il y en a de trois niveaux différents qui seront progressivement plus difficiles à construire qu’ils soient de niveau 1, 2 ou 3.

Le jeu se poursuit jusqu’à ce qu’un joueur ait fabriqué son seizième bidule ou un quatrième engin de niveau 3. Les joueurs terminent le tour en cours et comptent leurs points pour savoir qui l’emporte.

On vous le dit, c’est le type de jeu qui développe la dépendance et qui peut sembler un brin compliqué quand vient le temps de saisir les subtilités des réactions en chaîne, mais qui est finalement drôlement futé et simple.