La cause à cœur

C’était une veille du Nouvel An tout à fait normale, le 31 décembre 2018, jusqu’à ce que la vie de Bryan Marsh bascule. La crise cardiaque subie devant toute la famille attablée a semé émoi et consternation. Maintenant qu’il est retapé à neuf et que l’onde de choc est laissée derrière, ce sont maintenant des vagues d’une tout autre nature qui attendent le survivant, qui s’attaquera cet automne à la traversée de l’Atlantique en solitaire à bord de son voilier de 28 pieds.

Voilà un périple qui permettra au Gaspésien de joindre l’utile à l’agréable, à compter d’octobre prochain. Utile, puisque l’expérience unique lui permettra d’amasser des fonds pour la fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Agréable, puisque la voile et la mer sont parmi les ingrédients de base dans la recette de la vie de Bryan Marsh.

Depuis des années, le rêve de traverser l’océan demeurait malgré lui en dormance, submergé par les aléas du quotidien. Jusqu’au fameux jour du 31 décembre 2018.

Quand Marsh est tombé, à Maria, en Gaspésie, il a d’abord passé une semaine aux soins intensifs avant d’être transféré en avion-ambulance à Québec. C’est là que le cardiologue Paul Poirier, lui aussi originaire de Maria, l’a aidé à se remettre sur pied. Les deux hommes ont tissé des liens d’amitié, si bien que Marsh est devenu ambassadeur pour la cause, afin d’aider la Fondation de l’IUCPQ à financer de l’équipement en cardiologie.

« J’ai décidé de tourner un événement malheureux en quelque chose d’heureux. Après une crise cardiaque, il peut y avoir une vie et cette vie peut permettre de vivre de grandes choses », résume avec justesse le dresseur de voiliers.

Sans avertissement

Le père de deux enfants ne s’attendait certainement pas à cette suite d’événements dans sa vie.

« Je pesais 160 livres. J’étais en forme, je me sentais totalement à l’abri de ça. C’est le stress accumulé à ce moment-là de ma vie qui m’a amené jusque là », témoigne Bryan Marsh, en rappelant au passage qu’une crise cardiaque, « ça n’arrive pas qu’aux autres ».

Heureusement, le skipper a été épargné. L’événement n’a laissé aucune séquelle physique et il a la pleine bénédiction de l’IUCPQ pour prendre la mer.

« La crise cardiaque m’a frappé plus dans la tête qu’au corps. Ça m’a rendu plus humain du jour au lendemain. J’ai pris conscience de l’importance de la vie et de ce que je voulais faire avec, parce que ça peut être bien plus court qu’on pense. Ça fait 20 ans que j’en vibre pour traverser l’océan », souligne-t-il.

Près de deux ans en bateau

Bryan Marsh quittera donc Québec en octobre pour une épopée de 20 mois en mer. Il passera par les Bermudes pour aller jusqu’aux Açores, au large du Portugal. Son voilier prendra ensuite la direction des îles du Cap-Vert, près de la côte africaine, avant de remettre le cap sur les Antilles.

Des arrêts dans neuf pays sont prévus et tout est planifié en fonction de respecter les saisons cycloniques.

« C’est toute une aventure ! Ce genre de traversée se fait souvent dans des bateaux de 40 ou 50 pieds, avec des équipages de quatre personnes. Ça fait longtemps que le concept de simplicité volontaire m’attire et je voulais réaliser le projet en solitaire.

«Quand je suis sur l’eau, je suis dans mes compétences. Je me sens en contrôle, totalement équilibré. Plusieurs vont dire que j’aurai un petit voilier, mais le meilleur bateau, c’est celui qu’on a déjà», plaide le battant.

Des dons bienvenus

Il sera possible de suivre les aventures de l’homme à la mer par le biais de la page Facebook de son projet «Le petit bateau bleu au cœur fringant». Les personnes intéressées à contribuer à la cause avec des dons peuvent aussi le faire, et ce, jusqu’à la fin des 20 mois de navigation.

L’objectif de la Fondation de l’IUCPQ est d’amasser 100 000 $.

«Je n’ai jamais souhaité ce qui m’est arrivé, mais aujourd’hui, je suis fier d’être ambassadeur pour la cause des maladies du cœur. Je suis convaincu que ça va changer ma vie pour le mieux», estime Bryan Marsh.

Sa vie, en effet, ainsi que celle de milliers d’autres personnes...