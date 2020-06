Pas de baigneurs au parc Jean-Drapeau avant juillet

MONTRÉAL – Malgré la canicule, les Montréalais devront attendre encore quelques semaines avant de pouvoir se rafraîchir à la plage Jean-Doré, ainsi qu’au Complexe aquatique et au Bassin olympique du parc Jean-Drapeau.

Les dates d’ouverture ne seront pas les même pour chaque installation. Le Bassin olympique sera le premier à accueillir les nageurs, dès la première semaine de juillet.

La plage Jean-Doré et la grande piscine récréative du Complexe aquatique ouvriront entre la deuxième et la troisième semaine de juillet. Les visiteurs n’auront pas accès aux vestiaires pour ces deux installations et devront donc enfiler leur maillot de bain à l’avance.

Joël Lemay / Agence QMI

«D’ici là, la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) doit embaucher des sauveteurs, du personnel d’entretien, préparer ses stationnements et s’assurer de la qualité de l’eau des installations», a indiqué la Ville dans un communiqué dimanche matin. Les stationnements de la SPDJ ont commencé à rouvrir progressivement.