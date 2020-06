Pétillante et heureuse

Brigitte Boisjoli a eu un plaisir évident sur la scène de la TD musiparc à la Baie de Beauport. On le sentait et c’était perceptible.

Il faut dire que cette initiative estivale lancée vendredi et samedi, avec Marc Dupré, permet aux artistes d’enfin retrouver leurs marques et faire leur métier.

Et dimanche, l’ex-Star-Académicienne a semblé les avoir retrouvées très rapidement, ces marques, en livrant, avec toute l’énergie qu’on lui connaît, une prestation diversifiée et divertissante.

« Ça ne sera pas long », a-t-elle crié, de l’arrière-scène, lorsque la voix préenregistrée a annoncé son arrivée. Elle est ensuite arrivée, suivie par ses trois musiciens.

Elle a pigé dans tous ces albums pour offrir un spectacle sans temps morts. La blonde chanteuse a été rock, country, reggae, blues, jazz et gospel. Elle s’est même permis quelques reprises fort réussies comme lors du segment Sans regret, en début de prestation, avec quelques mesures de Dance Monkey et Rolling in the Deep d’Adèle.

Tout comme ce passage avec le Hallelujah de Cohen à la fin de She’s Got You de Patsy Cline, où elle a démontré la puissance de sa voix.

« Allez, faites des pout-pout. Ça me fait beaucoup rire. J’ai le ‘‘feeling’’ de chanter devant une cour à ‘‘scrap’’ », a-t-elle lancé en entendant les premiers coups de klaxon provenant de la cinquantaine de voitures qui étaient au rendez-vous.

Bien sentie

La pétillante chanteuse a fait référence à cette période de sevrage difficile après des mois sans donner de concerts.

« Ce soir, Brigitte est contente. Ça fait du bien de chanter et d’être avec vous autres. Ça fait du bien en titi », a-t-elle fait savoir, cheveux dans le vent, lors d’une soirée un peu fraîche et venteuse sur le bord du Saint-Laurent.

Elle a offert une solide version de la pièce Pendant la nuit avec des sonorités très rock déployées par Jean-François Beaudet et Sylvain Lamothe.

Durant Fruits défendus, elle a tenté de faire chanter le public, sans trop de succès. Faut dire que ce n’est pas évident de se faire entendre dans sa voiture.

Elle a livré une version bien sentie de Crying de Roy Orbison, où les « pout-pout » ont résonné, terminant son spectacle avec The Best de la grande Tina Turner.

Au tour des 2 Frères, mardi et mercredi, de monter sur la scène du TD musiparc de la Baie de Beauport.