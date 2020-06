Un combat en juillet à Las Vegas pour Kim Clavel

Kim Clavel recevra officiellement son prix Pat-Tillman à l’occasion des ESPYS sur les ondes d’ESPN. Toutefois, elle a une raison de plus de célébrer. La nouvelle boxeuse de GYM vient de signer un contrat de promotion de Top Rank selon ce que le Journal de Montréal a appris dans les dernières heures.

Clavel (11-0, 2 K.-O.) se battra sur une des cartes du promoteur américain au mois de juillet à Las Vegas contre une adversaire qui n’est pas encore déterminée.

Pour son contrat, on peut davantage parler d’un essai. Son promoteur québécois, Yvon Michel, s’est entendu pour un seul combat. Si la boxeuse livre une bonne performance, elle aura d’excellentes chances d’obtenir un contrat à long terme. La balle est dans le camp de Clavel qui voit une belle porte s’ouvrir à elle.

Michel n’a pas voulu commenter les informations obtenues par le Journal de Montréal.

Un retour sur le ring

Clavel ne s’est pas battue depuis décembre dernier alors qu’elle avait remporté le titre NABF des poids mouches. Quelques semaines plus tard, elle a mis un terme à son association avec son promoteur de la première heure, Eye of the Tiger Management.

Par la suite, elle a décidé de faire le saut chez GYM. Clavel devait faire les frais d’une finale qui devait être présentée le 21 mars au Casino de Montréal. Toutefois, l’événement a été annulé en raison de la pandémie de la COVID-19.

Pour revenir au prix Pat-Tillman, elle l’a remporté après avoir décidé de mettre sa carrière en veilleuse afin d’aller au front dans les CHSLD comme infirmière auxiliaire dans la grande région de Montréal. Son histoire, qui a été rapportée dans plusieurs médias, a fait le tour du monde en quelques semaines.

Le World Boxing Council (WBC) lui a notamment remis le prix «héros pour l’humanité» pour son dévouement durant la période de la crise au Québec. Par la suite, sa candidature a attiré l’attention de la veuve de Pat Tillman, Marie, qui a décidé de lui décerner le prix.