Vous connaissez Bryce Dallas Howard. Et pas seulement à cause de Ron Howard, son célèbre père cinéaste. Au cours des dernières années, vous l’avez vue dans plusieurs longs métrages à succès, comme Jurassic World, The Help (La couleur des sentiments) et Rocketman. Cette année, elle dévoile une nouvelle facette d’elle-même en proposant son premier documentaire comme réalisatrice, Dads.

Présenté en première mondiale au Festival du film de Toronto en 2019 et relayé par Apple TV+ depuis hier, juste à temps pour la fête des Pères, Dads explore la paternité par l’entremise de témoignages de stars hollywoodiennes et de personnes anonymes.

Rempli de bons sentiments, ce film est également une affaire de famille pour Bryce Dallas Howard. Non seulement son frère (Reed Howard) y apparaît, mais son père est le producteur. Un avantage non négligeable quand on jette un coup d’œil aux blockbusters qu’il a réalisés au cours des trois dernières décennies, comme Splash (1984), Appolo 13 (1995), Le Code Da Vinci (2006) et Solo : Une histoire de Star Wars (2018).

Imparfait

Malgré une équipe du tonnerre devant et derrière l’objectif, Dads n’est pas sans défauts. Durant 1 h 20 min, on passe d’un sujet à l’autre sans ligne directrice claire. Comme spectateur, on a parfois l’impression que Bryce Howard Dallas a pondu un documentaire en raboutant des portraits éparpillés de pères. Le tout, entrecoupé de témoignages de célébrités.

Ces vignettes donnent du rythme au film, mais finalement, on aurait pu s’en passer. La plupart sont profondément anecdotiques. Jimmy Fallon, Conan O’Brien, Judd Apatow et Kenan Thompson y vont d’histoires jetables après usage. D’autres, comme Will Smith, laissent une plus grande trace.

Du « vrai monde »

Quant aux portraits de pères issus « du vrai monde », plus le film progresse, plus ils apparaissent pertinents. En ouverture, le témoignage d’un ancien travailleur qui partage sa nouvelle réalité de père au foyer présente peu d’intérêt.

Soulignons également la grande diversité des intervenants. Bryce Dallas Howard ne s’est pas contentée d’interviewer ses voisins immédiats. Tout en exposant différents coins des États-Unis, son film nous emmène ailleurs, comme au Japon.

► Dads est offert sur Apple TV+.