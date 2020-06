GERMAIN, Réal



À Montréal, le 22 avril, à l'âge de 79 ans, est décédé Réal Germain, époux de Geri MacDonald.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Raymond (Johanne Haley) et Louise (feu Roberto Dan-durand), ses petits-enfants David, Gabriel et Lauraly, sa soeur Yolande ainsi qu'autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 4 juillet à 10h en l'église St-Noël-Chabanel, 8560, rue de l'Église, Laval, QC H7A 1K9.5359, BOUL. SAINT-MICHEL/MASSONT : 514 721-4925 - F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)