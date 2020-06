À louer en Estrie: voici 10 chalets sur le bord de l’eau:

Que ce soit pour un week-end avec un spa ou sans voisins immédiats et avec un sauna pour un mois complet, il y en a pour tous les goûts!

Voici 10 chalets à louer en Estrie sur le bord de l’eau:

Airbnb

Ce chalet est situé sur la rive sud du lac Thor dans le coin de Stratford dans les Cantons-de-l’Est. La jolie maison est en bois de cèdre et propose trois chambres fermées, une salle de bain complète, une salle d’eau, une jolie véranda et un quai pour regarder les couchers de soleil sur le lac. Un spa pouvant accueillir 5 personnes est installé sur le terrain intime et est accessible entre mai et octobre.

6 voyageurs

Animaux non permis

Airbnb

Ce petit chalet est parfait pour un couple qui désire faire une petite escapade dans le coin du Lac-Brome. À partir de ce chalet, vous aurez une vue et un accès au lac Brome. Toutefois, si vous cherchez quelque chose d’intime, sachez que la route n’est pas très loin.

4 voyageurs

Animaux non permis

Airbnb

Ce coquet chalet en «A» a tout le nécessaire pour un séjour improvisé en couple ou en famille. La maison est située directement sur le lac et vous aurez même accès à deux kayaks pour profiter de l’endroit. Les soirées au bord du feu y seront magiques.

4 voyageurs

Animaux non permis

Airbnb

Ce chalet est parfait pour s’évader de la ville. Situé face au mont Orford et au bord d’un lac privé, le chalet comprend trois chambres à coucher, deux salles de bain, un foyer intérieur, un espace foyer extérieur et même un accès à une plage privée avec pédalos et kayaks. À noter qu’actuellement, la location est offerte au mois.

6 voyageurs (capacité de 8)

Animaux non permis

Airbnb

Voilà un charmant loft privé au bord du lac d'Argent avec vue magnifique sur le mont Orford, dans les Cantons-de-l'Est. Le logement peut accueillir jusqu’à trois personnes, mais n’a qu’une seule chambre fermée. Il est à seulement quelques minutes de marche du charmant centre-ville d’Eastman, si vous voulez découvrir les commerces du coin. Les propriétaires habitent sur place, mais vous bénéficiez tout de même d’une grande intimité avec votre entrée privée.

3 voyageurs

Animaux non permis

Airbnb

Ce chalet trois saisons est situé au bord de l’eau sur un terrain de 29 000 pieds carrés avec un accès à une descente de bateau. Il n’y a pas de wifi dans ce chalet, alors c’est l’endroit parfait pour décrocher du quotidien et profiter de la nature.

4 voyageurs

Les animaux de compagnie sont permis.

Airbnb

Le lac Bowker est l’un des plus beaux lacs des Cantons-de-l’Est et ce chalet est situé en bordure de celui-ci. La vue sur le lac et les montagnes d’Orford sont magnifiques, car la maison se trouve en hauteur. L’endroit accueille six voyageurs, mais n’a que deux chambres fermées.

6 voyageurs

Animaux non permis

Airbnb

C'est le chalet parfait à louer avec des amis ou des membres de la famille, car il peut accueillir jusqu’à 10 personnes. Il est situé au bord d’un lac et une tonne d’activités extérieures s’offre à vous. Il y a aussi un spa pour ceux qui aiment relaxer avec une coupe de vin à la main le soir.

10 voyageurs

Animaux non permis

Airbnb

Ce chalet fraîchement rénové plaira à ceux et celles qui aiment un bel espace design. Le chalet est unique en son genre et offre même un sauna de 8 places avec vue à couper le souffle sur le magnifique lac Brome. Une réelle oasis en nature avec un accès direct à l’eau.

9 voyageurs

Animaux non permis

Airbnb

Cette charmante maison se trouve dans l’un des plus beaux villages anglophones du Québec: North Hatley. La maison est située sur le lac Massawippi et possède sa petite plage privée ainsi que son quai. Pour les soirées plus fraîches, vous pourrez faire un feu dans le joli foyer à l’intérieur.

8 voyageurs

Animaux non permis