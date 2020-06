Bénéfices collatéraux de la pandémie

Pendant la durée du confinement, J’ai écouté tous les jours les conférences du Père Noël Justin et de Monsieur Legault. Je passais ensuite mes commentaires sur le site de TVA. Ça donnait lieu parfois à des échanges intéressants, mais parfois aussi j’avais affaire à de méchants gerlots sans intérêt.

Ça m’a fait réaliser que la communication était cruciale pour moi et que ça m’avait toujours manqué. Dans mon milieu, les opinions et les débats n’étaient pas courants. La pensée état unique et il fallait suivre le troupeau. Ce que j’ai toujours eu de la difficulté à faire.

Je comprends mal les gens qui ne voient pas ou qui feignent d’ignorer la logique. J’aime que les choses soient nettes, claires et précises. Ce qui fait que j’ai du mal à accepter ce que j’ai vécu et vis encore avec le système de santé qui ne parvient pas à mettre le doigt sur les causes de mes allergies et qui préfère me faire passer pour une cinglée.

J’ai tout fait pour être entendue, crue, et défendue, pour recevoir les soins qui m’étaient dus et qu’on m’a refusés. Je ne sais pas comment je pourrai libérer cette rage qui me colle au cœur et au cul ! Il me reste à attendre la réponse du Collège des médecins. Quelle sera sa conclusion ? Même mes tentatives pour rédiger un livre sur mon histoire n’ont pas fonctionné

J’ai tout fait ce qui était humainement possible et ça n’a rien donné. Je me sens désormais comme si j’étais en train d’accepter ce que j’ai vécu. Comme si j’abandonnais la partie à force de ne pas trouver d’écho à mes cris et mes hurlements. Même mes tentatives pour écrire un livre sur toute mon histoire n’a pas pu se concrétiser. Je vais dormir là-dessus !

Ginette

Quand on a tout essayé pour régler une situation donnée et qu’on frappe un mur, comme c’est votre cas, vous ne pensez pas qu’il vaut mieux prendre le temps de panser ses plaies, de guérir sa peine, plutôt que de rester avec une colère destructrice au fond du cœur ? Une colère qui vous nuit à vous-même et qui ne nuit à personne d’autre. Ce temps de réflexion vous permettra peut-être de découvrir la suite à donner à votre quête de reconnaissance et de justice. En tout cas c’est ce que je vous souhaite de tout cœur.