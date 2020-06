Casse-tête de circulation en vue pour les riverains de l'autoroute Métropolitaine

MONTRÉAL | Une nouvelle vague de travaux majeurs s'amorcera bientôt dans le secteur de l'autoroute métropolitaine à Montréal, ce qui promet de compliquer les déplacements des automobilistes sur la voie rapide et dans les quartiers avoisinants, tout en perturbant la qualité de vie des riverains.

Dès lundi prochain, les travailleurs entameront un blitz de travaux qui s'étirera jusqu'à la fin de 2021. La majorité des travaux seront réalisés sous la structure de l'autoroute surélevée, ce qui entraînera diverses fermetures de routes.

Sur le réseau local, des fermetures se produiront à un moment ou un autre sur «les voies de desserte, l'avenue Sainte-Croix, le chemin Lucerne, la rue Stinson, les chemins de Dunkirk et Canora, les boulevards Graham et Saint-Michel, les 15e, 16e et 17e avenues, l'avenue Léonard-De Vinci, la 24e Avenue et le boulevard Provencher», a énuméré le ministère des Transports dans un communiqué annonçant les travaux.

De plus, des fermetures de nuit et de fin de semaine sont à prévoir sur la Métropolitaine, dans les échangeurs Côte-de-Liesse, Décarie et des Laurentides, et sur des bretelles d'entrée et de sortie de l'autoroute, en fonction de l'avancée des travaux.

Le chantier de l'autoroute, qui traverse des quartiers densément peuplés, sera surtout en activité de jour, mais aussi de soir et de nuit. «Des écrans antibruits ou des toiles acoustiques seront déployés pour atténuer les inconvénients associés aux travaux», a assuré le MTQ en promettant aussi d'arroser les surfaces pour réduire la propagation de la poussière.

«Le ministère est conscient des désagréments qui seront causés par le chantier, et remercie les riverains de leur compréhension», a indiqué le MTQ.

Tous ces désagréments sont rendus nécessaires par le vieillissement des sections surélevées de l'autoroute, qui doivent absolument être entretenues pour les garder sécuritaires «d'ici à la réalisation du projet de réfection majeure», a plaidé le ministère des Transports.