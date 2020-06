ComediHa ! Fest-Québec reporte ses six galas

La Vieille Capitale ne vibrera pas au rythme de l’humour au mois d’août. ComediHa ! a pris la décision d’annuler sa 21e édition de son événement annuel. Les six galas qui devaient être présentés sont déplacés en janvier.

Une décision difficile à prendre après une édition 2019 record.

« On a cherché toutes sortes de solutions alternatives afin de présenter une édition à la hauteur de ce que l’on présente, mais c’est impossible. Ce n’est pas rentable financièrement, et on ne veut pas jouer avec la santé des festivaliers, des artistes et de nos équipes », a lancé le président et fondateur Sylvain Parent-Bédard.

Catastrophique

Les six galas du ComediHa ! Fest-Québec qui devaient être présentés au Palais Montcalm ont été reportés aux 14, 15, 16, 21, 22 et 23 janvier 2021 au Capitole.

Le Palais Montcalm n’était pas disponible pour ces dates, et la présence de tables, au parterre du Capitole, facilite l’opération versus des mesures de distanciation qui pourraient toujours être en vigueur.

L’impact de cette annulation est majeur financièrement.

« C’est presque catastrophique, et je ne vois pas, honnêtement, à quel moment on va réussir à combler ces pertes. C’est, après une année record, un bond de plusieurs pas en arrière. On a la chance d’avoir une bonne santé financière, et c’est ce qui va nous permettre de passer à travers », a-t-il laissé tomber.

ComediHa ! proposera des petits clins d’œil numériques et différents projets aux festivaliers et aux amateurs d’humour au cours des prochains mois.