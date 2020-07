Les québécois se tournent vers la pharmacie en ligne

Depuis le début de pandémie de COVID-19, les Québécois redoublent d’efforts pour respecter la distanciation sociale et ainsi éviter l’exposition inutile au virus. Il n’est donc pas étonnant que la pharmacie en ligne, disponible via la plateforme Medzy.ca, connait un énorme succès. En effet, les commandes de Pharmacie Sonia Boutin, affiliée à Medzy, ont été multipliées par 10 au Québec depuis le début de l’année.

«Grâce à la plateforme Medzy.ca, plus besoin de constamment se rendre en pharmacie. L’inscription et la gestion des commandes se font en ligne. Les médicaments, eux, sont emballés par des robots sans contact humain et livrés gratuitement partout au Québec», nous explique Sonia Boutin, pharmacienne-propriétaire affiliée à Medzy.

Leur technologie ne permet pas simplement de livrer des médicaments. Peu le savent, mais 50% des patients qui prennent deux médicaments ou plus par jour ne respectent pas leurs traitements comme prescrit. Pour régler cette problématique, l’entreprise, avec la collaboration de sa pharmacie affiliée, se donne comme mission de simplifier la gestion de la médication.



Les patients de la pharmacie affiliée inscrits sur Medzy.ca reçoivent leurs médicaments triés par date et par heure de prise. Les renouvellements sont pris en charge afin que les patients ne se retrouvent jamais sans médicaments à la fin de leur traitement. De plus, l’équipe en pharmacie est disponible 24h/24, 7j/7 pour répondre aux questions des patients. En d’autres mots, terminés les visites et les longs délais d'attente en pharmacie, les consultations publiques inconfortables et l’oubli de renouveler ses médicaments à temps.

Comment ça fonctionne?

Les futurs clients de la pharmacie affiliée n’ont qu’à s’inscrire en ligne sur Medzy.ca. Le reste est pris en charge par l’équipe en pharmacie: transfert du dossier patient depuis l’ancienne pharmacie*, livraison des médicaments partout au Québec, alerte de renouvellement des prescriptions et bien plus encore! Pour compléter l’expérience, l’équipe en pharmacie est disponible en soutien par texto, courriel et téléphone.



Combien ça coûte?

Comme dans toutes les pharmacies du Québec, les assurances médicaments privées et l’assurance médicaments publique RAMQ sont acceptées. Le client paie seulement le montant non remboursé par son assureur ainsi que les produits non couverts comme les vitamines et les suppléments.



Il n'y a pas de frais supplémentaires! Tous les services, incluant la livraison partout au Québec, sont inclus. Un outil pour connaître le coût de ses médicaments avant de s’inscrire est disponible sur Medzy.ca.

De grandes ambitions

«Avant la pandémie, les gens étaient plus hésitants à changer leurs habitudes de vie. Maintenant, les clients recherchent ce type de technologie», nous explique Francis Valois, président de l’entreprise technologique Medzy, en support à Pharmacie Sonia Boutin.

Maintenant bien présente dans la grande région de Montréal, sa vision est de devenir la plateforme leader des pharmacies qui veulent offrir des services en ligne au Canada. Forte d’investissements totalisant plus de 1 M$, l'entreprise vise à améliorer davantage l’expérience client et à optimiser les opérations de la pharmacie affiliée.

* Certaines conditions s’appliquent – contactez support@medzy.ca pour en savoir plus.

** Medzy offre une plateforme informatique aux clients de la pharmacie affiliée. Medzy n’est pas une pharmacie ni n’exerce la profession de pharmacien au sens de la Loi sur la pharmacie, seuls les pharmaciens exercent la pharmacie au Québec.