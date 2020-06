Demande d’aide d’ADM: pas de réponses des gouvernements

L’appel à l’aide lancé par Aéroports de Montréal (ADM), qui annonçait la semaine dernière ne plus pouvoir assumer seul les frais de construction de la gare du REM à Montréal-Trudeau est demeuré lettre morte jusqu’à présent.

« Il y a eu des conversations. Mais non, nous n’avons pas encore eu de réponses », a admis lundi le pdg d’ADM, Philippe Rainville, en marge de l’assemblée générale annuelle de l’organisme privé. Mais on ne perd pas espoir, on se donne l’été. »

Dans une lettre ouverte diffusée jeudi dernier, le grand patron des aéroports de Montréal et de Mirabel indiquait que la crise dans laquelle la pandémie de la COVID-19 avait plongé l’aéroport rendait difficile la réalisation de son engagement de financer comme prévu la station YUL-Aéroport Montréal-Trudeau.

Un prêt attendu de 600M$

Le projet de 500 à 600 M$, devant être érigé à 35 mètres sous l’aérogare, fait partie d’un chantier plus vaste de 2,5 milliards (G$) visant l’amélioration de l’ensemble des accès à l’aéroport. Or, avec la chute de 97% du trafic passager depuis mars, et un retour à la normale qui pourrait prendre encore deux ans, ADM demande qu’on lui vienne en aide.

Cette aide, suggère ADM aux gouvernements, pourrait prendre la forme d’un prêt de quelque 600M$ par exemple, assorti de conditions souples de remboursement, modulées en fonction du rythme de rétablissement de ses revenus.

Pas de financement, pas de projet

Jusqu’à présent, les réactions furent timides. Le Bureau de projet du REM a dit avoir espoir qu’ADM puisse trouver une solution financière dans les délais prescrits. Le ministère des Transports du Québec a reconnu pour sa part les défis d’ADM, tout en rappelant que l’organisme relevait du fédéral.

« Écoutez, si on n’obtient pas de financement, on ne fait pas le projet », a répété lundi matin, Philippe Rainville, lorsque questionné sur les conséquences possibles de refus des différents paliers de gouvernements à lui venir en aide au cours des prochaines semaines.

Ce dernier a rappelé que si le secteur de l’aviation était effectivement de compétence fédérale, une telle gare du REM à l’aéroport Montréal-Trudeau serait bénéfique à l’ensemble des collectivités du Québec et de la grande région de Montréal.

Conséquemment, de son point de vue, les gouvernements provinciaux et municipaux devraient se sentir tout aussi interpellés par son appel.