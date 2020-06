Des syndiqués de la viande manifestent pour garder la « prime COVID »

Plus de huit syndicats représentant quelque 4000 travailleurs de l’industrie de la viande des usines d’Olymel et des Viandes du Breton vont manifester à la grandeur du Québec aujourd’hui pour garder leur « prime COVID ».

« Pourquoi retirer la prime maintenant alors que les travailleuses et les travailleurs continuent de risquer leur santé et de travailler avec des mesures sanitaires et de l’équipement de protection qui rendent leur travail encore plus laborieux ? », s’est demandé le président de la Fédération du commerce (FC–CSN), David Bergeron-Cyr, par communiqué.

Des syndicats d’Olymel des usines de Berthierville, Sainte-Rosalie, Drummondville, Princeville, Vallée-Jonction, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Simon-de-Bagot et des Viandes du Breton à Rivière-du-Loup vont manifester leur colère ce lundi.

L’abolition de la « prime COVID » ne crée pas que des remous dans le monde de la transformation alimentaire.

La semaine dernière, les députés à Ottawa n’ont pas digéré que les épiceries propriétés des bannières Metro (Metro, Super C, Adonis, Jean Coutu), Loblaw (Maxi, Provigo, Pharmaprix) et Empire (IGA, Rachelle Berry) aient annoncé la fin de la prime de 2 $.

Première étape

Selon la Fédération du commerce (FC–CSN), cette journée de manifestation dans les usines de viande n’est que la première étape d’une longue série de moyens de pression qui vont s’accentuer ces prochaines semaines.

« Nos membres sont en colère. La prime devrait continuer d’être versée tant et aussi longtemps que le risque est présent et nous n’en démordrons pas », a insisté M. Bergeron-Cyr.