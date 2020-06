[EN DIRECT LUNDI 22 JUIN] Tous les développements de la pandémie de coronavirus

Le nouveau coronavirus a fait plus de 470 000 morts dans le monde, alors que près de 8 970 000 de cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués.

Ne manquez rien des derniers développements de la pandémie de COVID-19 au pays et dans le monde.

AU MONDE

Cas confirmés: 8 969 827

Décès: 468 567

AU CANADA

Cas confirmés: 101 337

Décès: 8430

AU QUÉBEC

Cas confirmés: 54 766

Décès: 5417

AUX ÉTATS-UNIS

Cas confirmés: 2 280 969

Décès: 119 977

TOUTES LES NOUVELLES DU LUNDI 22 JUIN 2020

5h00 | Les effets du confinement sur la santé mentale se font de plus en plus ressentir et certains hôpitaux psychiatriques du Québec sont débordés.

4h52 | Les ligues professionnelles japonaises de football et de baseball, dont les championnats ont été perturbés par le coronavirus, ont annoncé conjointement lundi qu’elles allaient autoriser un nombre limité de spectateurs dans les stades à compter du 10 juillet.

4h45 | Vivant dans une société largement conservatrice, nombre d’Indiens LGBT cachent leur identité sexuelle à leurs proches. Un secret devenu particulièrement lourd pour certains durant les longues semaines de confinement avec leur famille.

1h00 | Contrairement à ce qu’on pourrait croire, il y a actuellement plus de nouveaux cas rapportés chaque jour dans le monde qu’à aucun autre moment auparavant.

1h00 | Incapables d’égaler le salaire de 26 $ de l’heure offert aux futurs préposés, des organismes communautaires qui offrent des services à des personnes ayant un handicap perdent de nombreux employés et craignent de ne plus pouvoir embaucher du personnel qualifié.