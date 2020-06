[EN IMAGES] Incendie à Rivière-Ouelle : des agriculteurs à la rescousse

Il n'y a pas que des sapeurs-pompiers qui se sont démenés dans les derniers jours pour combattre l'incendie de tourbière à Rivière-Ouelle, dans le Bas-Saint-Laurent : des agriculteurs des municipalités avoisinantes se sont également mobilisés afin de combattre l'important brasier et protéger des fermes menacées par les flammes.

« Dès le début de l'après-midi, vendredi, la fumée était visible d'à peu près partout dans la région. Des fermiers situés près de la tourbière ont rapidement offert leur aide en allant pomper de l'eau directement dans la Rivière-Ouelle, explique Pascal Pelletier, propriétaire d'une ferme laitière à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, sur les ondes de QUB radio. Ça a fait boule de neige et de nombreux producteurs agricoles sont venus prêter main-forte. »

Au volant de leurs camions-citernes d'épandage, ils ont fait fi du danger et, coordonnés par les pompiers sur place, ont réussi à les aider à contrôler l'incendie. Des restaurateurs du coin ont fourni de la nourriture et des ravitaillements. Plusieurs fermiers de l'extérieur de la région ont offert leur aide. Bref, un bel exemple de collaboration et d'esprit de communauté.

« Le domaine agricole est toujours très solidaire dans des situations de la sorte, illustre Pascal Pelletier. Les agriculteurs prennent soin des gens autour d'eux. Cette situation fait ressortir les plus belles valeurs des agriculteurs et de l'agriculture.»

Écoutez l'entrevue complète de Pascal Pelletier.