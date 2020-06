Il fera encore chaud au Québec lundi et mardi

La chaleur persistera dans la plupart des régions du Québec au moins jusqu’à mardi.

Environnement Canada prévoit des températures oscillant entre 27 et 34 degrés Celsius mais avec un fort taux d’humidex.

À Montréal, un maximum de 34 degrés Celsius est attendu avec un taux humidex de 40. Le soleil du matin laissera place à quelques nuages avec 30 % de probabilité d’averses l’après-midi.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Le ciel sera ensoleillé le reste de la semaine avec des températures moins caniculaires, puisqu’elles seront au-dessous de 30 degrés Celsius.

Concernées par l’avertissement de chaleur, les Laurentides, Lanaudière et Montérégie, connaitront des risques d’orage l’après-midi du lundi où le mercure attiendra un maximum de 31 degrés Celsius.

La même situation prévaudra aussi mardi et mercredi, selon l’organisme fédéral.

À Québec, en Estrie, la Beauce et Mauricie, l’avertissement de chaleur sera en vigueur. Des températures maximales de 30 degrés Celsius sont attendues, mais conjuguées au fort taux d’humidité, on aura un humidex de 40.

Dans ces régions, l’on s’attend à 60 % de probabilité s’averses la journée de mardi.

En revanche, à Rimouski, Témiscouata, Kamouraska, il y a aura alternances de soleil et de nuages avec des températures de 31 degrés Celsius et un humdex de 31 à 38 lundi et mardi.

Le reste de la semaine, il fera beau avec un ciel ensoleillé entrecoupé de quelques nuages.