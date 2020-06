Je sors je reste

Coup de cœur

Balado

Laissez-nous raconter l’histoire crochie

C’est 70 hommes et femmes de 18 communautés des Premières Nations qui partagent leur version de l’histoire du Québec et leur vision du monde dans cette nouvelle série balado. La poétesse innue Marie-Andrée Gill anime la série. Elle et les réalisateurs, Brad Gros-Louis et Karine Lanoie Brien, ont parcouru pas moins de 8000 km pour aller à leur rencontre. La série a été lancée hier dans le cadre de la Journée nationale des peuples autochtones.

Disponible sur OHdio depuis le 21 juin

Je sors

Exposition

Osez Marguerite !

Le Site historique Marguerite-Bourgeoys ouvre enfin ses portes aux visiteurs! Toutes les mesures sanitaires sont en place, d’ailleurs. L’exposition Osez Marguerite ! trace le portrait de Marguerite Bourgeoys, l’une des premières enseignantes de Montréal. L’histoire du site Bonsecours y est aussi mise de l’avant.

Aujourd’hui dès 10h au Site historique Marguerite-Bourgeoys – 400, rue Saint-Paul Est

Je reste

Web

Un été pas comme les autres !

Photo Courtoisie QUB radio

La programmation estivale de QUB radio a commencé ce matin avec un nouveau « morning man » : Pierre Nantel. L’ex-politicien sera à l’antenne de QUB radio tous les matins du lundi au vendredi de 7h à 10h. Il pourra compter sur la collaboration de Richard Martineau, Gilles Proulx et Michel Girard. Caroline St-Hilaire, Vincent Dessureault et Jean-François Baril animent les autres émissions de la journée.

Aujourd’hui dès 7h à QUB radio

Livre

Les demoiselles de Havre-Aubert

L’auteur Jean Lemieux nous fait vivre les nouvelles aventures d’André Surprenant avec ce nouveau roman. Cette fois, le sergent-détective est en vacances et se prépare à quitter pour Îles-de-la-Madeleine lorsqu’il est appelé à se rendre sur les lieux d’un meurtre à Verdun. La victime est originaire des Îles justement. Les vacances ne seront donc pas de tout repos pour Surprenant.

Sorti le 9 juin