Jeux du Québec: Rivière-du-Loup attendra

La 56e Finale des Jeux du Québec devant avoir lieu à Rivière-du-Loup en 2021 a été reportée à l’hiver 2022 en raison de l’impact causé par la crise du coronavirus, a annoncé l’organisation lundi.

Conséquemment, l’événement se tiendra du 25 février au 5 mars 2022.

«Ce report nous permettra d’assurer la tenue d’une Finale à la hauteur de nos ambitions, qui ne sera pas privée de morceaux importants et qui célébrera la jeunesse et les saines habitudes de vie dans un contexte festif et sécuritaire pour tous, ont affirmé les coprésidents du comité organisateur, Marie-Pier Boudreau-Gagnon et Christian Pelletier, par voie de communiqué. Cette décision permettra également de relâcher la pression sur tous les acteurs, autant les partenaires financiers que les futurs participants, qui devaient naviguer à vue dans un contexte incertain. Nous devrons tous user de patience, au cours des 20 prochains mois, mais nous sommes convaincus que l’attente en vaudra amplement la peine.»

Les athlètes évolueront dans 20 disciplines sportives. Du 26 février au 1er mars 2022, le curling féminin, l’escrime, la gymnastique, l’haltérophilie, le hockey masculin, le patinage artistique, le patinage de vitesse, le plongeon, le trampoline et le tennis de table seront à l’horaire. Par la suite, il y aura du badminton, du basketball en fauteuil roulant, de la boxe olympique, du curling masculin, du hockey féminin, du judo, de la natation artistique, de la ringuette, du ski de fond et du taekwondo.