La marque des Rumble Bees

Ça vous fera de la peine, mais je dois vous l’apprendre.

Les Rumble Bees de Battle Creek, au Michigan, viennent de mettre fin à leur invraisemblable histoire d’une seule saison dans la Ligue fédérale des espoirs, le circuit de hockey professionnel le plus faible en Amérique du Nord.

Les Rumble Bees auront passé à l’histoire en enregistrant le pire dossier jamais inscrit chez les pros. Ils ont disputé 48 matchs et n’en auront gagné qu’un seul.

Quarante-cinq revers en temps réglementaire et deux autres en prolongation.

Quand ça va mal !

Un Montréalais se démarque

Curieusement, leur meilleur marqueur a été Stavros Soilis, un attaquant originaire de Montréal qui a joué une partie de son hockey mineur au Lac Saint-Louis. Lui, il a dû la trouver longue la saison écourtée.

Située à mi-chemin entre Chicago et Detroit, Battle Creek est une ville presque de la même taille que Drummondville où se trouve notamment la grande usine des céréales Kellogg’s.

Le hockey est extrêmement populaire.

On comptait développer un club amusant aux couleurs des abeilles, les joueurs étant vêtus en noir et jaune.

Ils sont vite devenus la risée, surtout lorsqu’ils ont raté un match à cause d’une panne de l’autocar.

Ils ont passé neuf gardiens de but et un total de 64 joueurs en 45 rencontres. Un seul instructeur, Adam Stio, qui, vendredi dernier, apprenait que l’aventure était terminée pour lui et tout le reste.

Les désormais célèbres Rumble Bees ne feront plus de bruit, ils ont achevé la saison avec une moyenne de 353 spectateurs à leurs rencontres.

De l’enclave