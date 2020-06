Le chef Danny St-Pierre au micro de QUB radio

Les auditeurs de QUB radio pourront entendre une nouvelle voix cet été: celle de Danny St-Pierre. Grâce à trois interventions par semaine, le primé chef viendra parler de divers sujets liés à la bouffe.

• À lire aussi: Manque d'aide à la production locale

Sa collaboration à l’émission matinale de Pierre Nantel s’est amorcée lundi, alors qu’il a été question du temps des fraises au Québec.

Danny St-Pierre aura aussi droit à sa chronique hebdomadaire aux côtés de Vincent Dessureault en milieu d’après-midi et à son rendez-vous avec Jean-François Baril, lors du retour à la maison. Il s’intéressera alors à l’industrie alimentaire et à la restauration.

• À lire aussi: QUB radio aux commandes de l’été

Également depuis lundi, les auditeurs de QUB radio sur le web (qubmusique.ca) et via l’application peuvent poser l’oreille sur quatre nouveaux rendez-vous estivaux animés par Pierre Nantel, Caroline St-Hilaire, VIncent Dessureault et Jean-François Baril.

Outre la radio. Danny St-PIerre est à l’origine de l’initiative gastronomique et musicale «La fourchette et le micro» (https://phi-centre.com/evenement/la-fourchette-et-le-micro/), une série développée avec le Centre Phi et à laquelle il est possible de goûter jusqu’au 2 juillet.