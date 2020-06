Le Trident dévoilera le 17 août une partie de sa saison 2020-2021

Le Trident dévoilera, le 17 août, le premier segment de sa saison 2020-2021. Une saison où l’institution théâtrale célébrera son 50e anniversaire.

Le dévoilement de cette saison intitulée «Les grandes retrouvailles - 50 ans de feu sacré» se fera en ligne à 19h.

Cette programmation a été conçue et adaptée aux normes sanitaires émises récemment pour les arts de la scène.

«Ce seront de belles retrouvailles. Il me semble que nous avons, encore plus que d’habitude, cette soif de nous retrouver ensemble devant des spectacles d’art vivant», a indiqué, dans un communiqué de presse, la codirectrice générale et directrice artistique Anne-Marie Olivier.