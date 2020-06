Le Québec poursuit son déconfinement et le nombre de nouveaux cas de COVID-19 reste bien inférieur à ce qu’il était au plus fort de la crise. Mais cela ne reflète pas ce qui se passe ailleurs. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, il y a actuellement plus de nouveaux cas rapportés chaque jour dans le monde qu’à aucun autre moment auparavant. Certaines régions, comme l’Amérique du Sud, ont été touchées plus tardivement et connaissent en ce moment un pic de cas. D’autres pays qui avaient connu une amélioration de leur bilan ont vu le nombre de cas de coronavirus repartir à la hausse. Voici quels sont les nouveaux points chauds de la pandémie sur la planète.

Les 50 nations où se sont déclarés le plus de nouveaux cas de COVID-19 entre le 12 et le 19 juin

Brésil : 205 726

États-Unis : 190 588

Inde : 93 953

Chili : 76 607

Russie : 67 434

Pakistan : 45 526

Mexique : 36 271

Pérou : 35 565

Arabie saoudite : 33 703

Afrique du Sud : 28 469

Bangladesh : 27 427

Iran : 19 709

Colombie : 16 535

Égypte : 12 153

Turquie : 10 995

Qatar : 10 846

Royaume-Uni : 10 326

Irak : 10 303

Argentine : 9552

Suède : 9229

Indonésie : 8446

Oman : 7931

Bolivie : 6218

Ukraine : 5682

Bélarus : 5591

Panama : 5462

Afghanistan : 5389

Équateur : 4657

Nigéria : 4607

Arménie : 4595

Koweït : 4251

Bahreïn : 4230

Philippines : 4067

Rép. dominicaine : 3837

Guatemala : 3647

France : 3505

Népal : 3484

Honduras : 3379

Pologne : 3258

Émirats arabes unis : 3245

Allemagne : 3118

Canada : 3095

Azerbaïdjan : 2799

Kazakhstan : 2793

Moldavie : 2785

Ghana : 2571

Espagne : 2561

Singapour : 2508

Portugal : 2489

Italie : 2396

La courbe repart à la hausse dans certains pays

SUÈDE

Ce pays a vu une augmentation importante de son nombre de cas confirmés de COVID-19 à partir du début de juin, pendant que le nombre de malades par jour était demeuré relativement stable dans les derniers mois. Rappelons qu’au début de la crise, la Suède avait pris la décision controversée d’appliquer moins de mesures de confinement qu’ailleurs dans le monde.

MACÉDOINE DU NORD

Cette nation située dans les Balkans a connu un pic de contamination à la mi-avril avant de reprendre le contrôle au début du mois de mai. Ce petit pays de 2 millions d’habitants connaît toutefois une résurgence importante des cas recensés du coronavirus depuis la fin mai.

ÉTATS-UNIS (À SURVEILLER)

Après avoir atteint un sommet à la mi-avril, le nombre de cas a connu une tendance à la baisse jusqu’à la fin mai, tandis que le nord-est du pays reprenait le contrôle de la situation. Depuis, le bilan semble s’alourdir à nouveau, alors que le virus frappe plus fortement dans des États comme l’Arizona, Hawaï et l’Oregon. Avec les manifestations de Black Lives Matter et les mesures de déconfinement qui ont lieu aux quatre coins des États-Unis, il faudra assurément surveiller nos voisins du sud dans les prochaines semaines pour voir si la tendance récente se poursuivra.

IRAN

Après avoir atteint un creux à la fin du mois d’avril, le nombre de cas a rapidement remonté en mai et juin. Le nombre de cas est maintenant pratiquement revenu au même niveau que le sommet survenu deux mois et demi auparavant.

ISRAËL

Ce pays du Moyen-Orient a enregistré un pic en avril, qui a ensuite fortement chuté jusqu’à la fin du mois de mai. Depuis ce temps, le nombre de cas a recommencé à remonter.

KOSOVO

Ce petit pays européen a vu, depuis le début du mois de juin, son nombre de cas remonter de façon importante. Le nombre de malades a même récemment dépassé le sommet enregistré à la fin du mois d’avril, mais ce chiffre semble être redescendu depuis.

Le bilan du jour