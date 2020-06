Location d’outils Simplex ose une révolution numérique

Ce n’est pas parce qu’une entreprise a traversé les époques qu’elle doit cesser d’innover pour autant. C’est en tout cas l’avis du jeune PDG de Location d’outils Simplex, qui ambitionne de dépoussiérer passablement les façons de faire de son industrie.

« Si tout le monde réserve leurs vacances à partir de leur ordinateur, ou commande leur épicerie à l’aide de leur cellulaire, je ne vois pas ce qui nous empêcherait de permettre à nos clients de réserver aussi nos outils et équipements autrement qu’en personne ou au téléphone comme on l’a toujours fait ! », affirme-t-il.

Âgé de 38 ans, Euclide Véronneau fait partie de la cinquième génération de la famille à diriger l’entreprise de location d’outils fondée à Montréal en 1907.

Projet de 5 millions $

Son arrière-arrière-arrière-grand-père, Louis Henry Véronneau, avait eu l’idée de se partir en affaire comme moyen de commercialiser son invention d’alors : la première sableuse à plancher !

Quelque 113 ans plus tard, l’entreprise familiale qui compte aujourd’hui quelque 500 employés s’est engagée dans un projet de 5 millions de dollars visant à accélérer son virage numérique et, par la même occasion, la modernisation de l’expérience réservée à sa clientèle.

Réserver ses outils la nuit

La pièce de résistance de ce grand chantier, qui comprend évidemment la refonte de son site web et l’utilisation de tablettes en magasins, consiste à permettre la réservation en ligne des quelque 55 000 outils et équipements dont disposent ses 34 succursales, dans presque toutes les régions du Québec.

Les services téléphoniques ou en succursales continueront comme cela se fait depuis des décennies, assure le PDG.

Mais pour la clientèle qui l’attendait, Location d’outils Simplex s’est dotée d’un nouveau système de réservation et de soumissions en ligne.

« Le client reçoit la confirmation de sa réservation en moins de 30 minutes et la livraison se fait dès le lendemain », se réjouit M. Véronneau, avant d’ajouter : « On dit 30 minutes, mais dans les faits, c’est le plus souvent 2 minutes. »

L’air de rien, cette nouvelle fonctionnalité, permettant le magasinage et la réservation d’outils de chez soi, et à l’heure souhaitée, constitue une petite révolution pour ce secteur aux pratiques encore traditionnelles et reconnu de tous « parmi les moins numérisés au monde ».

Se démarquer

Outre le bricoleur du dimanche, désireux de s’équiper d’une brouette ou d’une scie sauteuse en prévision de travaux de fin de semaine, Simplex dessert aussi une vaste clientèle corporative, qui compte aujourd’hui pour pas moins de 65 % de ses revenus.

Cela va de l’entrepreneur en construction à des organisations plus importantes des secteurs industriel, manufacturier, événementiel et même cinématographique.

Comme la sableuse à plancher du début du siècle, et le premier catalogue papier d’outils (lancé par son grand-père Guy au début des années 70), le PDG estime que cette nouvelle évolution aidera Simplex à continuer de se démarquer face à une concurrence qui se montre de plus en plus féroce.

C’est qu’en plus de grands quincailliers qui tentent de faire leur place dans ce marché de la location, se sont ajoutés, ces dernières années avec le retour de grands projets, plusieurs joueurs étrangers.