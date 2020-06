L'OMS appelle à augmenter la production mondiale de dexaméthasone

L'OMS a appelé lundi à augmenter la production de dexaméthasone et à «distribuer rapidement dans le monde entier» ce puissant stéroïde qui s'est révélé efficace pour traiter les malades les plus gravement atteints par le COVID-19.

« Le prochain défi consiste à augmenter la production et à distribuer rapidement et équitablement la dexaméthasone dans le monde entier, en se concentrant sur les endroits où elle est le plus nécessaire », a déclaré le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d’une conférence de presse virtuelle depuis le siège de l’organisation à Genève.

« Heureusement, il s’agit d’un médicament peu coûteux et il existe de nombreux fabricants de dexaméthasone dans le monde entier, qui, nous en sommes convaincus, peuvent accélérer la production », a-t-il ajouté.

Selon les premiers résultats de l’essai clinique britannique Recovery publiés la semaine dernière, la dexaméthasone réduit d’un tiers la mortalité chez les malades les plus gravement atteints par la COVID-19.

Ce médicament est le premier à montrer une amélioration de la survie chez des patients de la COVID-19, alors qu’il n’existe aucun vaccin. Il est déjà utilisé dans de nombreuses indications pour son effet anti-inflammatoire puissant.

L’étude britannique a également montré que la mortalité a été réduite d’un cinquième chez des patients moins gravement atteints, à qui on administrait de l’oxygène grâce à un masque, sans les intuber.

En revanche, le traitement n’a montré aucun bénéfice pour les patients qui n’avaient besoin d’aucune assistance respiratoire.

Le directeur général de l’OMS a souligné pour sa part que « la dexaméthasone ne doit être utilisé que pour les malades de COVID-19 en état grave ou critique, sous étroite surveillance clinique ».

« Il n’existe aucune preuve que ce médicament fonctionne pour les patients atteints d’une affection bénigne ou à titre préventif, et il pourrait causer des dommages », a insisté le haut responsable onusien.

Dans la foulée de la publication des résultats de l’essai, le gouvernement britannique a annoncé que ce traitement allait être immédiatement utilisé pour traiter les malades concernés.

« La demande a déjà bondi », suite à la publication des résultats de l’essai britannique, a relevé Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Il a appelé la communauté internationale à faire preuve de « solidarité » et de « transparence » pour que les pays ayant le plus grand nombre de patients gravement malades reçoivent les stocks de dexaméthasone en priorité.

Il a également demandé que des stocks soient également toujours disponibles pour traiter les autres maladies pour lesquelles la dexaméthasone est habituellement utilisée.

« Il est également important de vérifier que les fournisseurs puissent garantir la qualité » des produits, « car il existe un risque élevé que des produits de qualité inférieure ou falsifiés entrent dans le marché », a relevé le patron de l’OMS.

Un médicament d’une autre famille que la dexaméthasone, l’antiviral remdesivir, a montré une certaine efficacité pour accélérer le rétablissement des malades hospitalisés à cause du COVID-19. L’annonce avait officiellement été faite fin avril par les autorités américaines.

Mais le remdesivir n’a en revanche pas pu prouver qu’il permettait d’éviter des décès.