Mont-Tremblant: celle qu’il croyait son amie le dépouille des économies de toute une vie

Un homme âgé de Mont-Tremblant dans les Laurentides a été dépouillé de la totalité de ses économies par une fraudeuse pour qui il avait développé une grande affection.

Pendant six mois, la victime a envoyé des sommes d’argent à une certaine Françoise Diane, une prétendue Française.

Au total, le sexagénaire a effectué près de 50 000 $ de virements bancaires à sa fausse amie, qui aurait multiplié les stratagèmes pour le ruiner complètement.

«Les fraudeurs sont assez manipulateurs pour être capables d’entrer dans la tête des gens et ensuite de leur soutirer de gros montants d’argent. C’est tout simplement dégueulasse», a lâché Éric Cadotte, porte-parole de la police de Mont-Tremblant.

La victime a été abordée l’hiver dernier par la soi-disant Françoise Diane. Elle aurait d’abord réussi à soutirer de petits montants au sexagénaire, mais les sommes d’argent demandées ont vite augmenté.

«L’histoire a pris de l’ampleur au fur et à mesure que la personne réussissait à créer un lien affectif de plus en plus fort avec la victime, ce qui lui a permis d’exploiter sa compassion et son sentiment de culpabilité, a indiqué l’agent Cadotte. Problème de loyer, incapacité à payer l’épicerie et autres histoires: tous les prétextes ont été évoqués pour dépouiller la victime.»

Si la relation a débuté sur internet, le reste des échanges s’est majoritairement fait par téléphone.

À un certain moment, l’escroc s’est même fait passer pour un haut gradé d’Interpol, accusant la victime d’être complice d’une fraude. Pour faire progresser l’enquête, on a exigé encore une fois un transfert d’argent.

Complètement fauché, le sexagénaire a finalement décidé de porter plainte à sa police locale à Mont-Tremblant.

Une enquête a été ouverte pour tenter de retracer le ou les fraudeurs impliqués dans cette affaire.

«On a une piste», a fait savoir le porte-parole du corps policier.

Le Service de police de Mont-Tremblant a profité de l’occasion pour réitérer l’importance de faire preuve d’une grande prudence et de consulter ses proches avant d’effectuer des transferts d’argent de quelque forme que ce soit à des gens rencontrés par internet.