Montréal: le Centre d'histoire de Montréal ferme son musée jusqu'en 2022

Montréal devra se passer du musée de son centre d'histoire encore plus longtemps que prévu: la fermeture temporaire prévue en novembre 2020 prend effet dès maintenant, et la réouverture ne se fera pas avant 2022.

Puisque 80% de la clientèle du musée est normalement composée de touristes, garder le musée ouvert cet été dans le contexte de la COVID-19 était difficile, explique la directrice du Centre d'histoire de Montréal, Annabelle Laliberté.

Le musée, situé sur la place d'Youville dans le Vieux-Montréal, devait déjà fermer en novembre 2020 pour déménager en septembre 2021 au coin des rues Sainte-Catherine et Saint-Laurent, en plein coeur du centre-ville.

Le tout nouveau centre devrait finalement être inauguré en 2022 en raison du retard pris avec la crise.

Centre des mémoires montréalaises

Le nouvel établissement se nommera Mémoires des Montréalais (MEM) et aura une mission différente de celle du musée actuel. Il sera davantage tourné sur l'histoire récente de la métropole.

«On veut vraiment se focaliser sur le 21e siècle et les gens qui composent la ville de Montréal, et parler de ses quartiers, être moins orientés vers le passé, puisque plusieurs musées de la métropole ont déjà cette mission», explique Mme Laliberté.

L’équipe ira directement à la rencontre de la population montréalaise cet été en vélo, dans les parcs, pour présenter des capsules historiques, et avoir des idées d’expositions pour le prochain centre.

Le Centre d’histoire de Montréal, créé en 1984, est administré par la Ville de Montréal.