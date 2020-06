Réinvention de l’Europea : Des repas cinq services à 50 $

MONTRÉAL - Le restaurant gastronomique Europea, qui a rouvert ses portes lundi, offre des repas à cinq services pour 50 $ pour les adultes, incluant une boisson, et 25 $ pour les enfants – une fraction des prix d’avant la pandémie.

En temps normal, une dégustation à 12 services coûte 150 $ dans cet établissement, et la facture dépasse 50 $ pour la majorité des plats principaux.

Rencontré à son restaurant du centre-ville de Montréal, le chef et propriétaire Jérôme Ferrer explique qu’il lui a fallu repenser l’expérience et les prix pour s’adapter. «Financièrement, tout le monde a été écorché avec la pandémie. Donc on s’est dit : il faut que ça soit ultra accessible.»

ELSA ISKANDER/24 HEURES/AGENCE QMI

Pour respecter les consignes sanitaires, les interactions doivent être réduite et les tables n’ont ni menus, ni cartes des vins, ni décorations. «On s’est dit que c'était inconcevable. On ne pourra jamais offrir une prestation de haute gastronomie dans ces conditions» dit-il.

«Si tu vas dans un restaurant, tu y vas aussi pour l’expérience, avec tout un service qui va avec», poursuit M. Ferrer. «C’est quoi l’intérêt d’aller voir un spectacle s’il n’y a pas d’hauts-parleurs?» donne-t-il en exemple.

Parcours épicurien

Pas question toutefois de garder les portes de l'établissement fermées.

«On s’est dit qu'on allait se réinventer temporairement et on a créé un parcours gastronomique, comme un parc d’attraction gourmand», dit-il. À l’entrée, les clients se font remettre leur passeport pour «Épicure Land», qui sera estampillé à chaque station du «voyage culinaire».

Le circuit inclut une pièce aménagée pour rappeler les cabanes à sucre qui ont fermé leurs salles à manger ce printemps. Des performances musicales et artistiques sont aussi prévues. Plusieurs toiles de l’artiste Guilbo sont exposées.

Malgré l’enthousiasme du propriétaire, il n’y a pas de certitude quant la survie de l’établissement, qui comme bien d’autres, a été affecté financièrement par la pandémie. «On a même peur de disparaître», confie M. Ferrer.

L’argent servira avant tout à payer les employés, et une petite partie du loyer, dit-il. «C’est pas moi qui ai sauvé les emplois, c’est eux qui ont sauvé mon entreprise», dit le chef en parlant de son équipe.

En temps normal, les trois quarts de sa clientèle proviennent du Québec ou même du quartier, mais les tours à bureaux environnantes ne connaissent pas le va-et-vient habituel.

Un chantier voisin n’aide pas non plus la situation : le propriétaire s’est d’ailleurs plaint d’un camion garé devant son restaurant le jour même de la réouverture.