Retour au travail pour Stéphane Bellavance

MONTRÉAL – Depuis la semaine dernière, Stéphane Bellavance est de retour sur les plateaux et son horaire est quasiment complet jusqu’à la fin de l’année. L’animateur a récemment tourné des capsules en extérieur pour «Génial» et il a aussi repris les captations de «Moi, j’mange», deux émissions de Télé-Québec.

Dès le 3 juillet, il sera dans le studio 42 de Radio-Canada pour enregistrer la nouvelle saison du jeu-questionnaire «Au suivant».

Stéphane, tu as recommencé les tournages, est-ce aussi compliqué qu'on peut le penser?

«Je suis très content pour les équipes qui travaillent sur ces émissions. Tout le monde a besoin de retourner travailler. On est environ 150 personnes sur ces émissions. On doit tous signer des contrats qui stipulent qu’on respecte les règles de la santé publique. Ce n’est plus vraiment comme avant. Tout est vraiment sérieux, ce n’est pas pris à la légère.»

Pour «Au suivant», quelles dispositions allez-vous prendre avec les candidats et le public?

À l’écran, ça va ressembler à ce que c’était, sauf qu’il n’y aura plus de public en studio. On ne verra plus les participants qui attendaient en file. Ils seront désormais dans une pièce séparée, avec un masque, les mains lavées, et la distanciation nécessaire. Donc, chaque concurrent arrivera devant moi seul, et si on doit passer au suivant, la chaise et le bouton seront désinfectés avant l’arrivée du prochain participant. Ils ne toucheront plus aux cylindres non plus. Chaque cylindre sera numéroté et ils me donneront simplement le numéro qu’ils choisiront. Je serai le seul à toucher au carrousel et aux cylindres.»

Le jeu semblait facilement adaptable, est-ce la même chose en coulisses?

«C’était quand même plus complexe pour réaménager les loges, par exemple. L’émission va quand même avoir un rythme un peu différent. Ce sera un peu plus intime, car il n’y aura plus les réactions du public. Ce ne sera pas moins intéressant pour autant.»

Le retour au travail marque le début du déconfinement, comment vis-tu cette période?

«C’est un mélange de soulagement et d’inquiétude dans la mesure où je suis content de revenir à la vie, de retrouver les équipes, mais fébrile. Je suis en même temps un peu inquiet, car je travaille sur trois productions en même temps, cet été, il ne doit donc rien m’arriver. Si j’attrape cette saloperie de virus, je mettrai beaucoup trop de monde dans le trouble.»

Comment se sont passées les semaines de confinement en famille?

«Assez bien. On en a profité pour faire mille choses sur la maison. Mon terrain n’aura jamais été aussi propre. Je n’ai pas vu le temps passer, avec quelques bémols. L’activité extérieure nous a manqué et la vie sociale aussi. J’ai aussi réalisé à quel point c’est important de bouger et de voir des gens. Pour mes deux fils de 11 et 13 ans, l’activité physique n’était pas la même. Heureusement, ils pouvaient jouer ensemble. L’école à la maison s’est aussi bien passée, je fais partie des chanceux pour qui tout a bien été.»