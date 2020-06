TV5 recrute Claude Legault

Claude Legault parlera de Seconde Guerre mondiale à TV5. L’an prochain, le comédien animera 39-45 en sol canadien, une série documentaire qui traitera des événements marquants mais méconnus survenus au Canada durant cette période. Legault interviewera des experts et récoltera les témoignages de femmes et d’hommes ayant vécu ce conflit.

Joint au téléphone, le directeur des contenus de TV5 et Unis, Jérôme Hellio, explique que l’embauche du comédien coulait de source. « Claude Legault, c’est un passionné d’histoire. Le match était évident. Je l’ai choisi parce qu’il incarne le sujet. »

Du voyage malgré tout

La pandémie de COVID-19 a beau avoir signalé l’arrêt des voyages au Canada, TV5 persiste et signe en garnissant sa grille 2020-2021 d’émissions de voyage. Côté nouveautés, mentionnons Au pays du bonheur, un docu-réalité dans lequel Marc-André Carignan parcourt le monde pour découvrir comment on atteint le bonheur dans divers territoires, et Allons boire ailleurs avec Vanessa Pilon, une série qui marie breuvages, rencontres et tourisme.

Toujours à TV5, le public pourra suivre Tenir salon, un docu-réalité sur l’univers des salons de coiffure, Hubs, un magazine culturel animé par l’artiste montréalaise Gabrielle Laïla Tittley, alias Pony, et Encré dans la peau, une série dans laquelle des personnalités comme Safia Nolin, Yann Perreau, Nicolas Archambault et Sarahmée racontent les histoires derrière leurs tatouages.

MC Gilles à Télé-Québec

Les détails entourant la programmation filtrent également du côté de Télé-Québec, où MC Gilles animera Code Québec, une série documentaire inspirée du livre du même nom de Jean-Marc Léger. Paru en 2016 aux Éditions de l’Homme, cet essai du célèbre sondeur présentait les « sept facteurs de différenciation » des Québécois par rapport aux Canadiens anglais. La diffusion de Code Québec est prévue non pas pour l’automne, mais pour l’hiver 2021.

Du côté d’Unis, Anaïs Favron tiendra les rênes de 50 façons de tuer sa mère, une adaptation d’un format original irlandais dans laquelle elle tentera des activités audacieuses avec sa mère.

Ses tournages suspendus, Jérôme Hellio a décidé d’augmenter le budget de développement de TV5 et d’Unis, histoire de recevoir davantage de propositions de projets et d’aider la relance du milieu.