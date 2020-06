Un lent déconfinement attend les amateurs

Les salles de spectacles et les cinémas peuvent reprendre leurs activités depuis lundi, mais une bien mince minorité a prévu présenter des spectacles au cours de l’été.

D’ici quelques jours, le ROSEQ devrait annoncer qu’une dizaine d’artistes donneront 80 concerts dans une quinzaine de salles de l’Est-du-Québec, de la mi-juillet à la fin août.

« Ce sera un bon test en vue de la réouverture des grandes salles à l’automne », indique le directeur général du ROSEQ, Frédérick Lagacé.

À Montréal et à Québec, des soirées d’humour et des concerts seront présentés à la salle Fenplast du Collège Charles-Lemoyne, au Lion d’Or et au Palais Montcalm au cours des prochains jours. À Trois-Rivières, Martin Fontaine présente pour sa part des spectacles à son bar, Le Memphis Cabaret.

Confrontés à des limites de spectateurs rendant l’opération non rentable, la plupart des autres lieux de diffusion ont choisi de passer leur tour.

L’ouverture avec 50 personnes maximum, « c’était une fausse bonne nouvelle », résume la directrice de l’organisme RIDEAU, Julie-Anne Richard, qui mise plutôt sur une aide financière du gouvernement.

Une rencontre à ce sujet est d’ailleurs prévue avec la ministre de la Culture, Nathalie Roy, aujourd’hui.

Un cinéma montréalais ouvert

Alors que la majorité des propriétaires de cinémas de la province ont décidé d’attendre le 3 juillet pour rouvrir leurs portes, le Cinéma Dollar a recommencé à accueillir les cinéphiles lundi.

Selon Bernie Gurberg, le propriétaire de cet établissement de Côte-Saint-Luc, seulement quelques spectateurs se sont présentés aux premières séances en début d’après-midi.

« Je m’attendais à voir un peu plus de monde, mais en même temps, on n’a pas fait de publicité pour annoncer notre réouverture, alors c’est un peu normal que ça soit plus tranquille les premiers jours », a indiqué M. Gurberg au Journal.

Avec la collaboration de Maxime Demers