Une autre canicule se pointe déjà la semaine prochaine

L’actuelle canicule qui fracasse des records depuis six jours n’est pas encore terminée, qu’une autre se pointe déjà à l’horizon dès la semaine prochaine.

Avec un mercure grimpant jusqu’à 34,7 degrés Celcius, la canicule a atteint son apogée à Montréal lundi.

C’était le 22 juin le plus chaud en 150 ans, soit depuis que les températures sont enregistrées dans la métropole. Le record absolu pour un mois de juin, de 35 °C et datant de 1964, a passé bien près d’être battu lui aussi.

Après une septième journée de chaleur accablante prévue aujourd’hui, le mercure doit redescendre à des températures normales pour le début de l’été.

Court répit

Mais le répit sera de courte durée, prévient le météorologue André Cantin, d’Environnement Canada.

« À compter de dimanche, on recommence à monter et la semaine prochaine, on devrait jouer dans les 30 °C encore une fois », souligne-t-il.

Même s’il reste prudent puisqu’il s’agit de prévisions à long terme, tous les indicateurs prévoient un retour de la chaleur.

« On va connaître d’autres vagues de chaleur », ajoute à son tour le météorologue Gilles Brien, précisant que les températures maximales en été surviennent habituellement autour de la mi-juillet.

Il souligne que Montréal connaît en moyenne neuf jours durant lesquels le mercure dépasse les 30 °C. Avec la journée d’aujourd’hui, le total est déjà de 12 pour cette année, alors que la saison estivale ne fait que commencer, dit-il.

En plus d’être chaud, l’été est aussi très sec. Montréal a reçu trois fois moins de pluie depuis le 1er mai, indique M. Brien.

Pas de décès

Malgré la longue canicule peu fréquente que vit actuellement la métropole, la santé publique confirme n’avoir reçu aucun signalement de décès associés à la vague de chaleur pour l’instant.

Il y a deux ans, une canicule survenue au début juillet avait entraîné plus d’une soixantaine de décès sur l’île.

Le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), au centre-ville, souligne que ces derniers jours « quelques personnes affectées par la chaleur » se sont présentées à la salle d’urgence.

Pour sa part, Urgences-santé a dénoté 75 appels durant le week-end pour des malaises liés aux températures extrêmes.

Au Canada, on parle de canicule quand le mercure atteint 30 °C au plus durant au moins trois jours consécutifs, sans le facteur humidex.