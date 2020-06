Une fête des Pères à travers les barreaux

Un résident d’un CHSLD de la Montérégie garde le moral même si la fête des Pères s’est résumée à voir sa fille à travers les barreaux d’un balcon cette année.

• À lire aussi: COVID-19: Le déconfinement est commencé dans les CHSLD

• À lire aussi: Des organismes incapables de garder et d’attirer des préposés

• À lire aussi: Des résidences désertées par leurs employés au profit des CHSLD

«C’est la première fois que je le vois d’aussi proche», se réjouit quand même Martine Quenneville, à propos de son père. «C’est mieux que rien», s’exclame-t-elle.

Bien que la population en général soit en déconfinement, que bon nombre de familles ont pu se réunir en petits groupes pour la fête des Pères hier, les contraintes sont encore nombreuses pour les résidents de CHSLD.

C’est le cas d’André Quenneville, 88 ans, qui vit au CHSLD d’Ormstown depuis maintenant trois ans. Aucun cas de COVID-19 n’a été rapporté dans ce centre, mais depuis le début de la pandémie, il a tout de même dû se contenter de voir ses enfants à travers un écran d’ordinateur ou par la fenêtre de sa chambre.

«Bon caractère»

M. Quenneville est atteint de démence, mais pas d’Alzheimer. Il se souvient sans problème des membres de sa famille, pose des questions sur ce qui arrive dans leur vie, explique sa fille. Et il a toujours «bon caractère».

Hier matin, il a pu sortir sur un balcon commun de la résidence. À partir d’une cage d’escalier, Mme Quenneville a donc pu voir son père en vrai, tout en gardant une distance de 2 mètres.

«C’est ma fille!», dit-il avec un pointe de fierté à l’attention d’un autre résident qui profite de l’air frais du balcon.

«Regarde, ça c’est la nouvelle auto à Normand [son conjoint]», dit-elle en approchant sa tablette des barreaux pour que son père puisse voir la photo qu’elle lui tend. Ce simple geste aurait été impossible il y a quelques semaines, quand M. Quenneville était cloîtré dans sa chambre.

Cette rencontre est donc plus satisfaisante que celles qu’ils ont eues depuis trois mois. Reste qu’aucune des activités qu’ils auraient pu faire lors d’une fête des Pères normale n’est possible.

Exit le repas en famille ou la sortie au restaurant qui aurait pu être organisé pour ce papa de quatre enfants, grand-père de neuf et arrière-grand-père de trois, bientôt quatre jeunes.

Pas de «tour de machine»

Et elle aurait surtout pu l’amener faire «un tour de machine» comme il les aime, se promener dans le village de Saint-Anicet, où M. Quenneville est né, a grandi et habité pendant sept décennies.

Il y a vécu comme cultivateur jusqu’à ce que sa ferme passe au feu, dans les années 1960. Il est ensuite allé travailler dans une usine à Salaberry-de-Valleyfield, raconte-t-il.

Aujourd’hui, M. Quenneville ne peut ni faire un tour de voiture, ni serrer sa fille dans ses bras. Il n’a pas non plus accès au jardin et à la balançoire extérieure où il avait l’habitude de passer les journées d’été avant la pandémie. Mais il ne s’en plaint pas.

«Qu’est-ce que ça donne d’être en maudit? Ça donne rien», dit-il en riant.

«Mon inspiration, c’est lui. Il a de la patience. Il faut que j’en aille, moi aussi», déclare Martine Quenneville.